Niesamowity wyczyn w szeregach Milanu. Liczby juniora Rossonerich robią wrażenie

W ostatnich latach AC Milan wraca powoli do wielkiego futbolu. We wrześniu po paroletniej przerwie włoski klub zagrał ponownie w Lidze Mistrzów, a to za sprawą udanego sezonu 2020/2021, w którym Rossoneri zostali wicemistrzami Serie A. Na pochwałę zasługuje jednak nie tylko pierwsza drużyna. Na zapleczu Milanu, w drużynie młodzików rośnie talent, który sezon w sezon osiąga zawrotne liczby.

Prawie 500 goli w 87 meczach

Włoski skaut Sciabolata Morbida zwrócił na swoim Twitterze uwagę na 13-letniego piłkarza Milanu, któr w ostatnich paru sezonach „wykręcił” imponujące, nawet jak na młodzika, liczby. Francesco Camarda zdobył od sezonu 17/18 do sezonu 19/20 włącznie 483 bramki w 87 meczach. „Oczywiście granie na tym poziomie znacznie różni się o grania o stawkę” – zaznaczył Morbida na Twitterze. Skaut zaznaczył, że oczywiście liczby robia wrażenie, ale nie są one gwarantem świetlanej przyszłości.

„Wyśmienite wyniki na takim poziomie mogą znaczyć wszystko jak i nic. Wystaczy przypomnieć takich piłkarzy, jak Portillo i Bojan, którzy byli prawdziwymi legendami młodzieżówek Realu Madryt i Barcelony. Oni w dorosłych reprezentacjach się nie odnaleźli” – przypomniał Morbida.

13-letni Camarda został obecnie przeniesiony do starszej drużyny, w której już zdążył zdobyć pierwsze bramki. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie wszystkie z 483 goli było zdobywanych podczas spotkań rozgrywanych 11 na 11 i w pełnym wymiarze czasowym, ale nie zmienia to faktu, że młody piłkarz jest na dobrej drodze do bycia porządnym piłkarzem.

