Jest porozumienie ws. Arkadiusza Milika. Tyle ma zapłacić za Polaka Juventus

Do zamknięcia letniego okna transferowego pozostało już niewiele czasu, a mimo to wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski zostanie nowym piłkarzem Juventusu. Włoskie media są przekonane, że po przeciągających się rozmowach w sprawie pozyskania Memphisa Depaya z FC Barcelony, Arkadiusz Milik stał się głównym celem transferowym dla przedstawicieli Starej Damy.

Juventus chce Arkadiusza Milika. Polak bohaterem głośnego transferu

Jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy poinformowali o zainteresowaniu turyńczyków Polakiem był Gianluca Di Marzio. Teraz doniesienia te potwierdza Fabrizio Romano, który dodaje, że negocjacje wkraczają w decydującą fazę. Twierdzi, że w środę, 24 sierpnia dojdzie do spotkania włodarzy włoskiego klubu z agentem polskiego napastnika. Co więcej, Juventus wstępnie porozumiał się z Olympique Marsylia.

„Juventus ma zaplanowane spotkanie z agentem Arkadiusza Milika. Rozmowy wejdą w kluczowe etapy, aby osiągnąć końcowe porozumienie. Ustalone warunki to wypożyczenie warte 2 miliony euro plus opcja wykupu, który nie będzie obowiązkowy” – napisał na Twitterze włoski dziennikarz.

Portal Tuttosport.com dodaje, że pensja Arkadiusza Milika ma wynosić około 3,5 miliona euro. Natomiast ewentualny wykup reprezentanta Polski z francuskiego klubu ma opiewać na 8 milionów euro.

Przypomnijmy, że 28-latek spędził w ekipie z Ligue 1 ostatnie półtora roku. Wcześniej był zawodnikiem SSC Napoli, do którego trafił w 2016 roku. Przez cztery i pół roku rozegrał 122 spotkania, zdobywając w nich 48 bramek. Do tego zaliczył pięć asyst.

