Słynny trener znów zawieszony. Chce iść do sądu

Roma w ubiegłym sezonie cieszyła z pierwszego triumfu w europejskich pucharach od 1961 roku i zwycięstwa w Pucharze Miast Targowych. Rzymianie wygrali premierową edycję Ligi Konferencji Europy. W tym roku celują w triumf w Lidze Europy oraz kwalifikację do Champions League. Póki co idzie im w miarę dobrze, lecz w ostatnim meczu doznali niespodziewanej porażki, o której zrobiło się bardzo głośno.

Słynny trener z kolejnym zawieszeniem

W meczu 24. kolejki Serie A Roma mierzyła się na wyjeździe z Cremonese. To czerwona latarnia ligi, która nie potrafiła wygrać do tej pory meczu. Zmienił to ostatni mecz. Prowadzona przez Davide Ballardiniego drużyna sensacyjnie ograła wyżej notowanych przeciwników 2:1. O wyniku mówiło się równie dużo co o sytuacji z drugiej połowy meczu. Jose Mourinho wdał się w sprzeczkę z arbitrem technicznym meczu, Marco Serrą. Po chwili do kłótni dołączył główny arbiter, który posłał Portugalczyka na trybuny. Po meczu trener wspominał, że został sprowokowany przez Serrę.

– Jestem żywiołowy, ale nie szalony. Skoro tak zareagowałem, to najpierw coś musiało się stać. Muszę rozważyć, czy mogę podjąć kroki prawne. Dostałem czerwoną kartkę, bo sędzia techniczny nie rozumie, co do mnie powiedział. Chcę się dowiedzieć, czy istnieją nagrania. Nie chcę zajmować się tym, że sędzia Serra jest z Turynu, a my w niedzielę zagramy z Juventusem – grzmiał w rozmowie z DAZN portugalski szkoleniowiec.

Jose Mourinho sprowokowany przez arbitra technicznego

Wedle doniesień mediów, Serra miał powiedzieć do Mourinho, by ten zajął się swoimi sprawami, a gdy Portugalczyk obejrzał czerwoną kartkę, arbiter techniczny rzekomo dodał: „Wszyscy robią cię w *****. Idź do domu, Idź do domu”.

– Po raz pierwszy w mojej karierze sędzia techniczny odezwał się do mnie w taki sposób. To było nieodpowiednie. Po meczu poszedłem z nim porozmawiać. Sędzia główny kazał mi przeprosić Serrę. Odpowiedziałem, że to on powinien mieć odwagę, by wyjaśnić, co się stało. Miał jednak poważne problemy z pamięcią – stwierdził Mourinho, który już po raz trzeci został wysłany na trybuny w obecnym sezonie Serie A.

Jose Mourinho ponownie zawieszony

Mourinho nie poprowadzi zespołu z perspektywy ławki rezerwowych w dwóch najbliższych meczach. Ominie go wielkie starcie z Juventusem oraz mecz z Sassuolo.

Czytaj też:

Piłkarz Premier League przyznał się do poważnych zarzutów. Czeka go surowa karaCzytaj też:

Zaginął były piłkarz Ekstraklasy. Jest poszukiwany ws. olbrzymich długów