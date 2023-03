Wojciech Szczęsny wróci do Anglii? Bramkarz dostał ofertę z czołowego klubu

Wojciech Szczęsny był jednym z filarów reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w Katarze. Bramkarz wielokrotnie uratował skórę Biało-Czerwonym przyczyniając się do awansu do 1/8 finału. Ponadto golkiper bryluje formą w Juventusie, który w ostatnim czasie zmaga się z wieloma problemami dot. m.in. odjęcia punktów w związku z wykrytymi nieprawidłowościami finansowymi.

Wojciech Szczęsny otrzymał ofertę z Premier League

Ukarani zostali także byli oraz obecni działacze. Mowa o m.in. Andrei Agnellim, Pavelu Nedvedzie, czy Fabio Paraticim. Ten ostatni po odejściu z Juventusu przeniósł się do Tottenhamu.

Według informacji „La Gazzetta dello Sport” to właśnie były dyrektor sportowy Juventusu miał przedstawić Szczęsnemu ofertę z Premier League. Włoscy dziennikarze przekonują, że polski bramkarz miał odpowiedzieć „nie” i odrzucić propozycję powrotu na Wyspy Brytyjskie. Dziennik donosi, że przynajmniej na razie Szczęsny nie widzi w swojej najbliższej przyszłości nic poza Juventusem.

Plany na przyszłość Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny jest jednym z głównych filarów w szatni Juventusu Maxa Allegriego. Zdaniem włoskich mediów forma bramkarza blokuje wszelkie argumenty dotyczące możliwej sprzedaży. Bramkarz gra w Starej Damie od pięciu sezonów i zdaje się, że w tym klubie znalazł idealne warunki do gry na wysokim poziomie i rozwoju, co – zdaniem dziennikarzy – sprawia, że nie interesują go alternatywne rozwiązania dotyczące zmiany klubu.

W przyszłym miesiącu Wojciech Szczęsny skończy 33 lata. Kontrakt bramkarza z Juventusem trwa do czerwca 2024 roku. W umowie jest wpisana klauzula opcjonalnego przedłużenia go o rok. Zdaniem włoskich mediów, Polak zabezpieczył się w razie chęci ewentualnej przygody w Stanach Zjednoczonych przed zakończeniem kariery.

