Piotr Zieliński w jednym rzędzie z Diego Maradoną? To może być wielki wieczór Napoli

To szczególny sezon dla drużyny trenera Luciano Spallettiego. SSC Napoli dotarło w świetnym stylu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a dodatkowo praktycLigi Mistrzówznie od samego początku nadaje ton rozgrywkom Serie A. Neapolitańczycy w 32 meczach wygrywali 25 razy, tylko trzykrotnie schodząc z boiska w roli pokonanych.

SSC Napoli o krok od zdobycia mistrzostwa Italii

Lider Serie A może się również pochwalić najlepszą ofensywą (68 goli zdobytych) i defensywą (22 straconych) spośród wszystkich drużyn w elicie na Półwyspie Apenińskim. Ostatnim krokiem do pełni szczęścia, czyli zdobycia mistrzostwa Włoch, może być czwartkowy pojedynek z Udinese. Napoli pojedzie do drużyny, która zajmuje 13 miejsce i do zapewnienia sobie tytułu potrzebuje jednego punktu, czyli remisu.

W Neapolu na Scudetto, jak tytuł mistrzowski określają Włosi, kibice czekają od 1990 roku. Wówczas drużyna miała swojego wirtuoza, jednego z najlepszych, a może i najlepszego w historii piłkarza. Mowa o Diego Armando Maradonie, czyli nieodżałowanym Argentyńczyku, którego imieniem nazwany jest stadion w Neapolu. Boski Diego dał Napoli dwa tytuły mistrzowskie (1987 i 1990) oraz wygranie Pucharu UEFA (1989).

Czwartkowy mecz będzie też szczególny dla Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski właśnie w Udinese zaczynał swoją drogę na włoskich boiskach, trafiając do klubu w 2012 roku. Teraz Zieliński będzie mógł triumfować, odnosząc największy sukces w klubowej karierze. Polak w 31 meczach tego sezonu w Serie A zdobył trzy gole i zaliczył siedem asyst. W Lidze Mistrzów było jeszcze lepiej, bo w dziesięciu występach Zieliński dał Napoli cztery trafienia oraz dwa kluczowe podania przy golach kolegów.

50 tysięcy biletów wyprzedanych w kilka minut

Warto również docenić kibiców Napoli, którzy w kilka minut wykupili ponad 50 tysięcy wejściówek, które były dostępne na czwartkowe starcie z Udine. Klub zaprosił swoich sympatyków na trybuny stadionu w Neapolu, aby wspólnie przeżywać emocje wyjazdowego starcia ukochanej drużyny.

Całość dochodu z biletów, które kosztowały 5 euro za sztukę, przeznaczono na cele charytatywne. To tylko pokazuje, jak kapitalne święto w Neapolu szykuje się po pozytywnym rozstrzygnięciu dla drużyny trenera Spallettiego.

Początek meczu Udinese – Napoli o 20:45. Bramy stadionu w Neapolu będą czynne za to już od 18:00.

Piotr Zieliński odejdzie z mistrzowskiej drużyny?

Pomimo bardzo dobrego sezonu Polaka nie ustają plotki dotyczące rozstania pomocnika z Neapolem. Mocno zainteresowane sprowadzeniem Zielińskiego latem jest Lazio. Wicelider ze stolicy Italii ustawił Zielińskiego na czele swoich celów transferowych na nadchodzące lato. Lazio byłoby w stanie wyłożyć za Polaka ok. 30-35 mln euro.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje decyzja samego Napoli. Zieliński ma z klubem umowę do końca przyszłego sezonu. Jeśli zespół Spallettiego sięgnie po tytuł, to może przekonać ekscentrycznego właściciela lidera Serie A Aurelio De Laurentiisa, do dalszej współpracy z 28-latkiem pochodzącym z Ząbkowic Śląskich.

