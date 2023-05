Kibic zginął w trakcie mistrzowskiej fety Napoli. Przerażające obrazki w sieci

W czwartek informowaliśmy o ogromnej szansie, jaka stanęła przed piłkarzami SSC Napoli. Lider tabeli Serie A musiał zdobyć zaledwie jeden punkt w wyjazdowym starciu z Udinese, żeby móc cieszyć się z mistrzostwa Italii. Drużyna trenera Luciano Spallettiego dokonała tej sztuki, remisując (1:1) i wywołując ekstazę wśród fanów futbolu w Neapolu.

SSC Napoli mistrzem Italii, dantejskie sceny na stadionie w Udine

Obrazki, na których widać kibiców wbiegających na murawę po ostatnim gwizdku czwartkowego meczu w Udine, obiegły niemal cały świat. Napoli czekało na swój tytuł mistrzowski od ponad trzech dekad. W zespole z 1990 roku występował m.in. Diego Armando Maradona.

Imieniem i nazwiskiem argentyńskiego wirtuoza futbolu nazwany jest zresztą stadion, na którym mecze rozgrywa świeżo upieczony mistrz Italii.

Po spotkaniu w Udine doszło jednak do dantejskich scen. Miejscowi kibice zapowiedzieli, że nie pozwolą na radość z mistrzostwa przyjezdnym z Neapolu. Słowa dotrzymali, a w ruch poszło właściwie to, co… było pod ręką. Nieoficjalnie mówi się nawet o 200 rannych, w tym niestety, jednej ofierze śmiertelnej.

Do akcji wkroczyły również służby porządkowe. W wyniki nieszczęśliwego postrzału nie udało się uratować mającego zaledwie 26 lat kibica Napoli. Do tragicznego zdarzenia miało dojść w trakcie ulicznego fetowania sukcesu. 26-latek zmarł niedługo po przewiezieniu do szpitala.

Piotr Zieliński z pierwszym tytułem mistrzowskim

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć z fety po triumfie Napoli. Nie brakuje też nagrań, na których widać ostre starcie kibiców jeszcze podczas pobytu mistrzów Serie A w Udine.

Sporo powodów do radości może mieć Piotr Zieliński. Polak był jedną z najważniejszych postaci w drużynie z Neapolu. Reprezentant Polski umieścił zresztą filmik, jak cieszy się z wielkiego sukcesu m.in. razem z Bartoszem Bereszyńskim. „Bereś” trafił do Napoli w zimowym okienku transferowym. Wypożyczony z Sampdorii obrońca zapisał zatem na swoim koncie mistrzostwo, choć jest graczem zespołu ze strefy spadkowej Serie A.

Trzecim Polakiem w kadrze Napoli jest młodziutki bramkarz Hubert Idasiak.

