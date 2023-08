Nagły zwrot akcji ws. transferu Piotra Zielińskiego! Wszystko przez... żonę

Kontrakt Piotra Zielińskiego z SSC Napoli wygasa 30 czerwca 2024 roku i niewiele wskazuje na to, żeby został przedłużony. Odkąd Arabia Saudyjska zaczęła budować piłkarskie imperium, którego fundamentem są przede wszystkim pieniądze, Polak stał się jednym z głównych celów beniaminka Saudi Pro League, czyli Al-Ahli. Przedstawiciele klubu wysłali oficjalną ofertę za usługi 29-latka i kiedy wydawało się, że sprawa jest już przesądzona, wszystko obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni. Jednak wciąż nie można mówić, że to sprawa ostateczna.

Piotr Zieliński pozostanie w SSC Napoli?

Arabskie Al-Ahli zaoferowało Piotrowi Zielińskiemu trzyletnią umowę, za którą chcą zapłacić Polakowi nawet 45 mln euro, czyli 15 mln euro za rok gry. Oferta nie została jeszcze oficjalnie zaakceptowana przez prezydenta SSC Napoli Aurelio De Laurentiisa, jednak według doniesień źródeł bliskich klubowi, jest on skłonny ją przyjąć. Ostateczna suma transferu miałaby wynieść ok. 30 mln euro, co dla Włocha jest bardzo kuszącą ofertą.

Jednak ostatnie zdanie wciąż należy do samego zainteresowanego, a nawet jego żony. W piątek dotarły do nas kolejne informacje o zwrocie akcji, w którym główną rolę odegrała właśnie ukochana ofensywnego pomocnika reprezentacji Polski. Zdaniem korespondenta Mediaset z Neapolu Raffaele'a Auriemma żona Piotra Zielińskiego jest całkowicie przeciwna transferowi jej męża do Arabii Saudyjskiej, ponieważ bardzo ceni sobie jakość i komfort życia prywatnego, jaki prowadzą w Neapolu i nie chce z niego rezygnować dla pieniędzy, które ukochany zarobiłby na Półwyspie Arabskim.

„Zieliński znowu zmienił zdanie! Do czasu podjęcia kolejnej decyzji wydaje się, że postanowił zrezygnować z olbrzymich pieniędzy, które spadłyby na niego, gdyby wybrał grę w Arabii. Podczas dwóch dni odpoczynku dołączy do swojej żony w Polsce, która już odmówiła” — przekazał na Twitterze Raffaele Auriemma.

