Czesław Michniewicz chce sprowadzić kolejnego reprezentanta Polski. Miliony na stole

Kilkanaście dni temu potwierdziło się, że Czesław Michniewicz rozpoczął transferową… polską ofensywę w swoim nowym miejscu pracy. Były selekcjoner Biało-Czerwonych ściągnął Grzegorza Krychowiaka, który podobnie jak w przypadku reprezentacji, ponownie będzie „żołnierzem” Michniewicza. Na tym jednak polski szkoleniowiec nie ma zamiaru poprzestawać. Czyżby kolejny Polak miał trafić do Abha Club?

Łukasz Skorupski z milionową ofertą z Arabii Saudyjskiej

Zaskakujące wieści przekazał Mateusz Borek. Doświadczony dziennikarz, bardzo dobrze znający się z Michniewiczem, zdradził transferowe plany byłego selekcjonera Polaków. Podczas programu „Loża piłkarska” na Kanale Sportowym Borek przekazał, że Abha Club może sprowadzić do siebie Łukasza Skorupskiego.

„Skorup” w czasach rządów Michniewicza w teamie Biało-Czerwonych był numerem dwa w hierarchii reprezentacji, za plecami Wojciecha Szczęsnego. Do tego duetu należy również dopisać „trójkę”, czyli Kamila Grabarę. Czy Skorupski dołączy w Abha Club do Krychowiaka i Michniewicza?

– Słyszę, że bardzo potężną ofertę dostaje kolejny Polak do tego klubu. Może was lekko zdziwię. Łukasz Skorupski. Chciałby trener Michniewicz mieć bramkarza u siebie. To ma być oferta na poziomie 6 mln za dwa sezony. Aczkolwiek chyba będzie problem z obecnym klubem Polaka, żeby wypuścił Skorupskiego – powiedział Borek.

Przypomnijmy, że „Skorup” to jeden z pewniaków między słupkami we włoskiej Serie A. Polak na Półwyspie Apeniński występuje od 2013 roku. Pierwszym klubem we Włoszech była AS Roma, następnie Empoli, a od 2018 roku do teraz Bologna.

Piotr Zieliński z bajeczną ofertą za transfer z SSC Napoli

Jeśli transakcja ze Skorupskim nie wypali, to i tak kolejny kadrowicz może być graczem, który od lata zacznie występować na saudyjskich boiskach. Coraz bliżej takiego rozwiązania jest w przypadku Piotra Zielińskiego.

Pomocnik reprezentacji Polski oraz SSC Napoli jest kuszony ofertą z Al-Ahli. Saudyjczycy są gotowi zapłacić za Zielińskiego 25 mln euro, oferując trzyletnią umowę. Polak miałby zarabiać za sezon występów w Arabii Saudyjskiej nawet 15 mln euro.

