Reprezentant Polski znów może zagrać w Serie A. Była drużyna widzi go u siebie

Reprezentanci Polski przez wiele lat wyrobili sobie normę solidnych zawodników, których sprowadzenie nie nadwyręża mocno budżetów. Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny czy Arkadiusz Milik to nazwiska, które mówią wiele nawet zagranicznym fanom „calcio”. Od lat na Półwyspie Apenińskim przebywa także Szymon Żurkowski, który już niedługo po raz kolejny może zmienić klub.

Szymon Żurkowski znów może zagrać w Empoli

Piłkarz na dobre zadomowił się we Włoszech. Od stycznia ubiegłego roku gra dla Spezii, do której najpierw trafił na wypożyczenie, a następnie został definitywnie wykupiony z Fiorentiny. Wraz z obecnym klubem pomocnik przeżył spadek do Serie B po barażach. W obecnym sezonie wraz Bartłomiejem Drągowskim, Przemysławem Wiśniewskim i Arkadiuszem Recą nie może jednak pomóc klubowi w uzyskaniu powrotnej promocji do Serie A. Klub mocno zawodzi i walczy o to, by nie zanotować spadku po spadku.

Sam Żurkowski nie dostaje zbyt wielu szans w obecnym sezonie i nie jest podstawowym graczem zespołu Luki D’Angelo. „La Gazetta dello Sport” informuje, że w związku z tym 7-krotny reprezentant Polski może opuścić Spezię. Chętni na jego powrót mają być włodarze Empoli. Piłkarz był już zawodnikiem tego klubu w latach 2020-2022, więc doskonale zna tamtejsze środowisko.

Według gazety, Polak miałby tym razem trafić do toskańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Podobnie jak w Spezii, tak i w Empoli nie brakuje polskich graczy. Aktualnymi zawodnikami zespołu są Sebastian Walukiewicz i Bartosz Bereszyński.

Empoli walczy o utrzymanie w Serie A

W tabeli Serie A 2023/2024 Empoli zajmuje przedostanie miejsce. Do siedemnastego Hellasu Werona ekipa Aurelio Andreazzoli traci jednak tylko punkt. Z kolei Spezia to aktualnie 19. klub w rozgrywkach Serie B.

