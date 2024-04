Los Wojciecha Szczęsnego przesądzony? Juventus znalazł następcę Polaka

W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek na temat Wojciecha Szczęsnego. Reprezentant Polski wielokrotnie powtarzał, że dobrze się czuje w Juventusie i nie ma zamiaru nigdzie odchodzić, lecz z każdą kolejną pogłoską włoskie media przekonują, że jednak będzie inaczej.

Juventus chce pozbyć się Wojciecha Szczęsnego

Jakiś czas temu serwis tuttomercatoweb.com poinformował, iż Polak rozpoczął negocjacje dotyczące nowego kontraktu. Według informacji dziennikarzy Szczęsny miał odrzucić obniżkę pensji z 6,5 mln do 4 mln euro rocznie.

Teraz „Corriere dello Sport” donosi, że duży kontrakt Wojciecha Szczęsnego i fakt, że ten nie chce zgodzić się na redukcję zarobków, ma sprawić, iż klub będzie się chciał pozbyć polskiego bramkarza. Dziennik podaje, że już latem Juventus spróbuje sprzedać swoją gwiazdę, która wielokrotnie w tym sezonie ratowała drużynę przed stratą bramki.

Stara Dama znalazła następcę Polaka

Ponadto w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, iż Juventus miał znaleźć następcę dla Wojciecha Szczęsnego. Miałby nim być Michele Di Gregorino, który aktualnie broni barw Monzy. Golkiper może się pochwalić ciekawymi statystykami, ponieważ w tym sezonie zachował już 14 czystych kont, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Wojciech Szczęsny wielokrotnie udowadniał swoją klasę w Juventusie i reprezentacji Polski. Zdaniem lokalnych mediów piłkarz jest chętny, by kontynuować rozmowy dot. nowego kontraktu i nawet obniżki płacy, ale nie aż tak dużej, jak została wcześniej zaproponowana.

W tym sezonie Serie A Wojciech Szczęsny wystąpił w 31 spotkaniach. Do tej pory stracił 25 bramek, a czyste konto zachował 14 razy. Serwis Transfermarkt wycenia go na osiem mln Euro. Polak trafił do Juventusu w 2017 roku z Arsenalu. Wcześniej grał na wypożyczeniu w AS Romie. Po zakończeniu sezonu razem z reprezentacją Polski uda się do Niemiec na Euro 2024. Biało-Czerwoni uzyskali awans na mistrzostwa Starego Kontynentu przez baraże, a golkiper był gwiazdą meczu finałowego, broniąc decydującego karnego Daniela Jamesa.

