Iga Świątek podejmie Arynę Sabalenkę. Wielkie starcie na szczycie

Iga Świątek rozgrywa kapitalne zawody w tegorocznej edycji WTA w Rzymie. Pierwsza rakieta świata przebojem wdarła się do finału tego turnieju, pokonując po drodze Bernardę Perę, Julię Putincewą, Angelique Kerber, Madison Keys oraz Coco Gauff. Z tą ostatnią stoczyła fenomenalny bój w półfinale. Jednak trzecia tenisistka świata nie była w stanie przeciwstawić się świetnie grającej Polce. Warto podkreślić, że w żadnym z tych meczów raszynianka nie straciła nawet seta.

Aryna Sabalenka przeciwstawi się Idze Świątek?

W drugim półfinale mierzyły się Aryna Sabalenka i Danielle Collins. Na pierwszy rzut oka faworytką tego starcia była Białorusinka, ale zważywszy na to, co stało się w meczu z Eliną Svitoliną w 1/8 finału. Przypomnijmy, że druga rakieta świata doznała kontuzji pleców i zastanawiała się, czy w ogóle da radę wyjść do meczu z Jeleną Ostapenko. Ostatecznie tenisistka pokonała najpierw swój ból, a potem rywalkę.

To jest drugi finał z rzędu, w którym Iga Świątek, czyli pierwsza rakieta świata podejmie w tej fazie turnieju Arynę Sabalenkę – wiceliderkę. Na poprzednim turnieju w Madrycie obie tenisistki się spotkały. Wówczas górą była Polka, która zatriumfowała 7:5, 4:6, 7:6(7).

Kiedy i gdzie oglądać mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką?

Do tej pory tenisistki mierzyły się ze sobą aż dziesięć razy. Siedem z nich padło łupem Igi Świątek. Ponadto zawodniczki stawały przeciwko sobie w meczach nieoficjalnych, jak np. w World Tennis League. Ostatni raz polsko-białoruski pojedynek w Rzymie miał miejsce w 2022 roku. Górą wówczas była raszynianka, która po tym triumfie awansowała do wielkiego finału.

Jak będzie tym razem? Tego dowiemy się w sobotę 18 maja o godz. 17:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić na antenie Canal + Sport oraz online w serwisie Canal+ Online.

