Legia Warszawa ogłosiła pierwszy zimowy transfer. „To dla mnie nagroda”

Zapowiadany ostatnio powrót do Legii Warszawa stał się faktem. Patryk Sokołowski, który jest wychowankiem stołecznego klubu, dołączył do drużyny mistrza Polski, o czym poinformowano w czwartek 6 stycznia. Pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia.

Transfery. Patryk Sokołowski wrócił do Legii

Jacek Zieliński nie kryje zadowolenia z zakontraktowania Sokołowskiego, który przez trzy ostatnie sezony występował w Piaście Gliwice. – Bardzo cieszymy się, że Patryk Sokołowski dołączył do Legii mimo propozycji z wielu klubów, których zwrócił uwagę. Potrzebujemy więcej mobilności w środku boiska oraz agresji w obronie. To zawodnik, który spełnia oba warunki – zaznaczył dyrektor sportowy Wojskowych.

Sam zawodnik przypomniał, że spędził przy Łazienkowskiej wiele lat. – Optymistycznie patrzę na nowy etap swojej kariery z Legią. Dla mnie najważniejsze jest dobre przygotowanie do ligi i wywalczenie miejsca w podstawowym składzie – podkreślił 27-latek. Sokołowski zaznaczył także, że dołączenie do Legii jest dla niego „nagrodą za trud i ciężki czas, który miał za sobą w niższych ligach”. – Zawsze czułem wsparcie kolegów i to dzięki nim się rozwijałem. Z tego miejsca mogę podziękować wszystkim, dzięki którym jestem teraz w Legii – dodał.

Sokołowski zna smak mistrzostwa kraju

Patryk Sokołowski od 2000 do 2013 roku występował w Akademii Legii. Później reprezentował kluby występujące w niższych ligach: Olimpię Elbląg, Znicz Pruszków i Wigry Suwałki. W 2018 roku dołączył do Piasta Gliwice, z którym rok później sięgnął po mistrzostwo Polski.

Nowy nabytek Legii znalazł się w kadrze Wojskowych na zgrupowanie, które odbędzie się w Dubaju. Piłkarze mistrza Polski od 6 do 22 stycznia będą przygotowywali się tam do rundy wiosennej, a z komunikatu klubu wynika, że w gronie zawodników lecących na zgrupowanie zabrakło Mahira Emreliego, który chce odejść z klubu.

