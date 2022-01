Nie wywalczył miejsca w składzie Legii, więc zmienił klub. Teraz powalczy o mistrzostwo Polski

Legia Warszawa poinformowała 7 stycznia, że po trzech latach spędzonych w stołecznym klubie, swoją przygodę z Wojskowymi kończy Kacper Kostorz. Zawodnik rozegrał dla drużyny mistrza Polski 15 spotkań, w których zdobył dwie bramki i dołożył jedną asystę. 22-latek występował także w zespole rezerw, w którym dziewięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Pochodzący z Cieszyna zawodnik karierę piłkarską będzie kontynuował w Pogoni Szczecin, która po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc do Lecha Poznań cztery punkty. – Jako zawodnika znamy go od bardzo dawna. Mamy pomysł na to, jak Kacper może rozwijać się w Pogoni. Teraz musi ciężko z nami popracować i jestem przekonany, że efekty tego przyjdą niebawem – podkreślił szef pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Transfery. Kacper Kostorz i jego kariera

Młody napastnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Piaście Cieszyn, a następnie występował m.in. w Pasjonacie Dankowice. Seniorską karierę rozpoczął w Podbeskidziu Bielsko-Białej, gdzie najpierw grał w zespole trzecioligowych rezerw. W sezonie 2018/2019 rozegrał już 35 spotkań na zapleczu Ekstraklasy, zwracając na siebie uwagę skautów Legii Warszawa. Jeszcze zimą Kostorz podpisał kontrakt z Wojskowymi, a sezon dokończył w Podbeskidziu na zasadzie wypożyczenia.

Na tym nie koniec „tułaczki" Kostorza, który na początku 2020 roku został wypożyczony do Miedzi Legnica, w której wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Po powrocie do Legii rozegrał kilkanaście spotkań, a po raz ostatni pojawił się na boisku w październiku. W ostatnich tygodniach leczył złamanie ręki.

„To właśnie problemy zdrowotne były powodem nielicznych występów napastnika w ostatnich miesiącach. Poza najświeższym urazem, dotknęły go także rzadkie dolegliwości jak mononukleoza czy zapalenie ucha” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Pogoń.

