Reprezentant Polski na celowniku rosyjskiego giganta. Ten gracz wzbudza wielkie zainteresowanie

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Adam Buksa trafi do Europy. Jego usługami interesuje się bowiem coraz więcej klubów ze Starego Kontynentu. Według najnowszych doniesień w swoich szeregach chciałby go widzieć Zenit Sankt Petersburg.

Zenit Sankt Petersburg chce ściągnąć Adama Buksę

Takimi doniesieniami podzielił się niejaki Gianluigi Longari z włoskiej stacji telewizyjnej Sportitalia. Dziennikarz napisał o tym na swoim Twitterze. Według niego rosyjski gigant szuka zastępstwa dla Sardara Azmouna, który najprawdopodobniej wkrótce przeniesie się do jeszcze silniejszej ligi niż rosyjska. Irańczykiem interesują się takie drużyny jak Olympique Lyon, Atalanta czy nawet Juventus.

Polak miałby zastąpić Irańczyzka, który w 79 meczach ligowych w barwach Zenita zdobył aż 52 bramki. Buksa w MLS jednak też radził sobie co najmniej przyzwoicie. W sezonie 2021 wystąpił w 32 spotkaniach, w których do siatki trafił 17-krotnie. Do tego jesienią pokazał się też w obiecujący sposób w reprezentacji naszego kraju.

Wiele klubów interesuje się Adamem Buksą

Nie może więc dziwić fakt, że napastnik wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród europejskich klubów. Wcześniej mówiło się, iż nad ściągnięciem go poważnie zastanawiają się takie zespoły jak Leicester City, AS Monaco czy Galatasaray. Jego nazwisko przewinęło się też w kontekście przejścia do… Pisy, drugoligowej drużyny z Włoch, która ma jednak duże aspiracje.

Polak obecnie jest wyceniany na siedem milionów euro, a jego rzeczywista cena przy okazji transferu może być podobna lub nawet nieco wyższa.

