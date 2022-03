Marcin Bułka znalazł swoje miejsce? Polak może już nie wrócić do PSG

Marcin Bułka jest piłkarze PSG od września 2020 roku. Obiecujący bramkarz z Polski jest jednak bez przerwy wysyłany na kolejne wypożyczenia. W ciągu niecałych dwóch lat golkiper grał w hiszpańskiej Cartagenie, francuskim Chateauroux i OG Nice z tego samego kraju. Wygląda na to, że w ostatnim z nich Polak znajdzie swój stały dom. Coraz mniej wskazuje na to, by bramkarz miał znaleźć drogę powrotną do PSG.

Media: Marcin Bułka zostanie w OG Nice?

Według francuskiego dziennikarza Vincent Menichiniego z „Nice Matin” Marcin Bułka nie wróci już do PSG. OG Nice ma w planie wykup młodego bramkarza. W umowie wypożyczenia jest zapisana klauzula 2 miliony euro i francuski klub ma zamiar ją uruchomić. Polak nie jest obecnie pierwszym bramkarzem, ale dostaje swoje szanse. Najważniejsze z nich to te w meczach pucharowych, w których razem z drużyną doszedł do finału Pucharu Francji, pokonując po drodze między innymi właśnie PSG. W trzech na cztery spotkania w drodze do najważniejszego meczu pucharowego Biało-Czerwony zdołał zachować czyste konto.

PSG raczej bez problemu puści Bułkę do innego klubu, ponieważ w Paryżu bramkarzy mają pod dostatkiem. Oprócz Gigiego Donnarummy, Keylora Navasa i wypożyczonego do West Hamu Areoli francuska drużyna ma do dyspozycji młodych i perspektywicznych Garissonne'a Innocenta i Denisa Franchiego.

Czytaj też:

Polska – Szwecja. Lekarz kadry wyjaśnił sprawę Świderskiego