Nowe informacje ws. Roberta Lewandowskiego. Władze Bayernu podjęły kluczową decyzję

Robert Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, przez co zainteresowanie kibiców i dziennikarzy jego ewentualnym transferem nie dziwi. Od kilku tygodni Polak łączony jest z FC Barceloną, która miała wyrażać zainteresowanie ściągnięciem 33-latka. Hiszpańskie media podawały nawet, że władze Dumy Katalonii miały przystać na żądania napastnika dotyczące długości kontraktu, co otwierało przed snajperem Bayernu drogę do nowego klubu. Problem w tym, że aktualny pracodawca „Lewego” ani myśli sprzedawać snajpera.

Transfery. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?

Już podczas spotkania z agenta piłkarza Piniego Zahaviego z prezesem Bayernu Oliverem Kahnem i dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem władze bawarskiego klubu miały jasno zakomunikować, że nie zamierzają sprzedawać Lewandowskiego w najbliższym okienku transferowym. Jednocześnie włodarze z Monachium mieli wyrazić gotowość do kolejnych rozmów, a o ich przebiegu poinformował włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Dziennikarz dobrze zorientowany w tematyce transferowej przekazał, że władze Bayernu poinformowały już otoczenie Polaka oraz samego zawodnika o tym, że nie sprzedadzą go w najbliższym okienku. To w praktyce oznacza, że Lewandowski, chcąc odejść do FC Barcelony, musiałby wymusić transfer, co według Di Marzio jest mało prawdopodobne.

Wiele wskazuje więc na to, że Polak wypełni obowiązujący do końca sezonu 2022/2023 kontrakt i za rok odejdzie za darmo lub w najbliższych miesiącach podpisze nową umowę z Bayernem. Wiadomo jednak, że obie strony czekają trudne negocjacje, ponieważ 33-latek będzie chciał podpisać co najmniej dwuletnią umowę, a władze mistrza Niemiec nie mają w zwyczaju proponować takich kontraktów zawodnikom powyżej 30. roku życia.

