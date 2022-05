Reprezentant Polski może zagrać w MLS. Kwestia tego transferu budzi spore emocje

Z każdym okienkiem transferowym powiększa się kolonia polskich piłkarzy w MLS. W USA grają już Jan Sobociński, Patryk Klimala, Jarosław Niezgoda, Kamil Jóźwiak czy Karol Świderski, a do niedawna również Przemysław Frankowski. Teraz do wspomnianego grona może dołączyć również Kamil Grosicki.

Kluby z MLS interesują się Kamilem Grosickim

Informacjami na ten temat podzielił się Tomasz Włodarczyk w programie „Okno transferowe” emitowanym na kanale Youtube serwisu meczyki.pl. Według niego gwiazda Ekstraklasy budzi spore zainteresowanie kilku drużyn ze Stanów Zjednoczonych.

– Tamtejsze drużyny pytają o Grosickiego. Pytanie, czy będą to przenosiny latem, czy dopiero zimą? – stwierdził. Już kilka miesięcy temu skrzydłowy dostał ofertę powrotu do Ligue 1, ale ostatecznie się na nią nie skusił. Nie wiadomo jak będzie, teraz kiedy Portowcy przestali się liczyć w walce o mistrzostwo Polski.

Transfer Kamila Grosickiego w dużej mierze zależy od Pogoni Szczecin

Pogoń jednak na pewno będzie chciała zatrzymać zawodnika, który w 24 meczach Ekstraklasy uzbierał dziewięć goli i sześć asyst. – Pamiętajmy, że Portowcy mają opcję przedłużenia z nim umowy o rok. Trzeba będzie zacząć z nim rozmawiać na temat przyszłości – dodał Włodarczyk.

Dziennikarz przypomniał, że „Grosik” ma już 34 lata i sam ten fakt może sprawić, iż w niedalekiej przyszłości będzie on chciał załapać się na ostatni wysoki kontrakt. – To jest dla niego ostatni gwizdek. Dochodziły mnie głosy, że chciano umieścić go w Interze Miami należącym do Davida Beckhama, lecz akurat ten kierunek jest nieaktualny – powiedział Włodarczyk, choć nie sprecyzował, jakie drużyny interesują się skrzydłowym.

