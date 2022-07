Legia Warszawa chce byłego młodzieżowego reprezentanta Polski. To wychowanek Lecha Poznań

Legia Warszawa jest jednym z najbardziej aktywnych polskich klubów na rynku transferowym podczas obecnego letniego okienka. Po fatalnym sezonie 2021/22, gdy momentami Wojskowi byli uwikłaniu w walkę o utrzymanie, teraz odbudowują się, by znów walczyć o najwyższe cele. W związku z tym do zespołu Kosty Runjaica przyszli już Blaz Kramer, Robert Pich, Dominik Hładun, Makana Baku i Paweł Wszołek. Teraz do tej listy może dołączyć jeszcze jeden gracz, młodzieżowy reprezentant Polski.

Legia Warszawa interesuje się transferem Dawida Kurminowskiego

O całej sprawie poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl. Według informacji tego dziennikarza Legia poważnie zainteresowała się Dawidem Kurminowskim i bardzo chętnie widziałaby go w swoim składzie na sezon 2022/23. W grę wchodzi więc roczne wypożyczenie, bo ewentualny transfer gotówkowy byłby zdecydowanie za drogi. Polak jest związany z Aarhus GF umową aż do czerwca 2026 roku.

Jak dotąd w tym duńskim klubie napastnik spędził zaledwie jeden sezon i bynajmniej nie podbił serc tamtejszych kibiców. W całych rozgrywkach ligowych uzbierał zaledwie 958 minut rozłożone na 25 występów, w których zdobył wyłącznie dwie bramki. To zdecydowanie za mało w oczach włodarzy Aarhus, którzy zapłacili za niego Duńczycy. Liczyli bowiem, iż Kurminowski okaże się przynajmniej tak samo skuteczny jak wcześniej w MSK Żilina, gdzie w 52 występach uzbierał aż 27 trafień i sześć asyst.

Dawid Kurminowski musi się odbudować. Ma wiele propozycji

W swoim nowym zespole snajper ten okazał się jednak rozczarowaniem i dlatego teraz ma odejść na wypożyczenie, by się odbudować. Pozyskanie go nie będzie jednak łatwe, ponieważ interesuje się nim wiele drużyn. O Kurminowskiego pytały dwa kluby z Polski, w tym Legia, jedna ekipa z 2. Bundesligi i jedna z Chorwacji. Powszechnie wiadomo również o zakusach ze strony FK Bodo/Glimt. W kwestii ewentualnych przenosin napastnika do Wojskowych warto również pamiętać, że jest on wychowankiem Lecha Poznań, czyli największego ligowego rywala zespołu Kosty Runjaica.

