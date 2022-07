Cristiano Ronaldo odniósł się do plotek transferowych o nim samym. Mocny zarzut wobec dziennikarzy

Tygodnie mijają, a przyszłość Cristiano Ronaldo nadal się nie wyjaśniła. W mediach od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym transferze legendarnego napastnika, aczkolwiek im dłużej trwa letnie okienko, tym więcej klubów rezygnuje z możliwości zatrudnienia go. Niemniej dziennikarze ciągle prześcigają się w spekulacjach, co – tak się zdaje – mocno irytuje samego zawodnika. Piłkarz dał upust swojej frustracji takim stanem rzeczy na Instagramie.

Transfer Cristiano Ronaldo nadal sprawą nierozstrzygniętą

W minionych tygodniach spekulacji na temat ewentualnego nowego pracodawcy Ronaldo pojawiło się od groma. Lista drużyn, którym usługi snajpera były proponowane, robi wrażenie: Chelsea, PSG, Bayern Monachium oraz Atletico Madryt są na jej szczycie. Żaden z tych zespołów nie zdecydował się jednak na podjęcie konkretnych rozmów z graczem, który pragnie odejść z Manchesteru United. Ostatnio Enrique Cerezo, prezydent ostatniego z wymienionych klubów wspomniał, że pozyskanie CR7 byłoby niemożliwe ze względów finansowych.

Z kolei dziś, 29 lipca, serwis „The Athletic” donosi, iż Jorge Mendes – menedżer reprezentujący interesy Ronaldo – podjął rozmowy ze Sportingiem CP. To właśnie w tej lizbońskiej drużynie Portugalczyk stawiał pierwsze kroki w seniorskiej karierze, zanim Sir Alex Ferguson przekonał go do przenosin do Manchesteru United (po raz pierwszy) w 2003 roku.

Cristiano Ronaldo skomentował plotki o swoim transferze

Te wszystkie rewelacje w końcu postanowił skomentować również sam zainteresowany. Ronaldo opublikował na swoim Instagramie wymowny komentarz. „Niemożliwe jest, by nie rozmawiać o mnie przez jeden dzień. W innym wypadku media nie zarobiłyby pieniędzy. Dobrze wiecie, że jeśli nie skłamiecie, to nie przyciągnięcie uwagi ludzi. Róbcie tak dalej, a może w końcu traficie” – napisał Portugalczyk.

