FC Barcelona straszy swoją gwiazdę. Zarząd klubu informuje, że doszło do przestępstwa

Katalońskie media donoszą, że FC Barcelona wciąż nie może zarejestrować swoich nowych nabytków. Choć najwięcej mówiło się o odejściu Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya, to póki co nic nie wskazuje na to, by odeszli z klubu. Dziennikarze „The Athletic” ujawnili przełomowe informacje, które mogą przyspieszyć odejście pomocnika.

Od dawna mówi się o problemach finansowych FC Barcelony. Pomimo uruchomienia dźwigni finansowych, by ściągnąć m.in. Roberta Lewandowskiego, Julesa Kunde i Raphinhii, może się wkrótce okazać, że część z nich nie będzie mogła zagrać, dopóki FC Barcelona nie sprzeda któregoś ze swoich zawodników. „Sport”: przedstawiciele La Ligi odmówili FC Barcelonie rejestracji nowych piłkarzy Dziennikarze Katalońskiego „Sportu” informują, że przedstawiciele La Ligi po raz kolejny odmówili FC Barcelonie rejestracji nowych piłkarzy. „Kataloński klub od tygodni regularnie spotyka się z władzami La Liga. Ale na razie bez większych sukcesów. W tej chwili Barcelona nie spełnia niezbędnych wymogów, by dokonać rejestracji pięciu nowych piłkarzy i dwóch odnowionych” – piszą hiszpańscy dziennikarze. Najwięcej mówiło się o odejściu Frenkiego de Jonga i Memphisa Depaya, w którego miejsce ściągnięto Roberta Lewandowskiego. Póki co przedstawiciele klubu nabrali wody w usta w tej sprawie, a sam prezes FC Barcelony Joan Laporta miał zapewnić, że klub nie będzie miał problemu z zarejestrowaniem wszystkich zawodników. Poprzedni zarząd FC Barcelony popełnił przestępstwo. Chodzi o kontrakt de Jonga Teraz dziennikarze „The Athletic” ujawnili nowe fakty w sprawie kontraktu Frenkiego de Jonga, które mogą stać się przełomowe w kwestii jego odejścia. Serwis sportowy podał, że przy odnawianiu umowy z Holendrem, poprzedni zarząd FC Barcelony miał popełnić przestępstwo i istnieją rzekome podstawy do wszczęcia kroków prawnych przeciwko zaangażowanym stronom. Według informacji brytyjskich dziennikarzy, obecny zarząd FC Barcelony miał przekazać zawodnikowi, że chce anulować jego obecny kontrakt i powrócić do umowy, którą miał wcześniej. Według źródeł w Hiszpanii klub miał napisać do przedstawicieli de Jonga 15 lipca, twierdząc, że znalazła dowody działań przestępczych przy próbie odnowienia kontraktu 20 października 2020 r. Jak dotąd nie było śladu kompromisu między 25-letnim holenderskim pomocnikiem a jego pracodawcami. Jedynymi sposobami na poprawę tej sytuacji jest sprzedaż De Jonga lub zawarcie z nim porozumienia w sprawie odroczonego wynagrodzenia, które mu się należy. Czytaj też:

