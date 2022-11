Szykują rekordowy kontrakt dla Mikaela Ishaka. Lech Poznań będzie miał problem

Wygląda na to, że już niebawem Lech Poznań może mieć duży problem. Jeśli spełnią się najnowsze doniesienia, w niedalekiej przyszłości przedstawiciele Kolejorza będą musieli szukać zastępstwa dla swoich dwóch liderów. Nie dość, że wiele mówi się o transferze Joao Amarala do Arabii Saudyjskiej, to teraz szwedzkie media donoszą o prawdopodobnym odejściu Mikaela Ishaka.

Mikael Ishak na celowniku Malmoe FF

Jeszcze jakiś czas temu przedstawiciele wielkopolskiego klubu jednoznacznie deklarowali, że nie zamierzają odpuszczać walki o usługi napastnika. Problem w tym, iż na koniec sezonu 2022/23 wygasa umowa snajpera, w związku z czym już od stycznia będzie on mógł negocjować darmowy transfer do innej ekipy.

Wcześniej medialne doniesienia sugerowały, że latem Szwed przeniesie się na Bliski Wschód, ponieważ jeden z tamtejszych klubów zaoferuje mu gigantyczny kontrakt. Teraz słyszymy również o zainteresowaniu ze strony Malmoe FF. Tamtejszy portal Fotbolldirekt sugeruje, że zespół ten bardzo chciałby pozyskać Ishaka. Zakusy transferowe czynił już w minionych miesiącach, lecz wówczas Lech postawił weto. Teraz może nie mieć zbyt wiele do powiedzenia.

Szczególnie jeśli urzeczywistnią się informacje zawarte w artykule. Według przedstawianego tam scenariusza Szwed mógłby liczyć na najwyższy kontrakt w historii Malmoe FF oraz ogromną kwotę za podpis. Wydaje się, iż Lech nie byłby w stanie zaproponować swojemu kapitanowi konkurencyjnej oferty.

Od momentu transferu Ishaka do Kolejorza minęły ponad dwa lata. W tym czasie rozegrał on w poznańskich barwach 90 meczów, w których strzelił 51 goli i dołożył 12 asyst.

Czytaj też:

Lewandowski ocenił Xaviego. Wskazał najważniejszą cechę hiszpańskiego treneraCzytaj też:

Aleksandar Vuković ma wiele do udowodnienia. Najważniejsze zadania dla nowego trenera Piasta Gliwice