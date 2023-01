Oficjalnie: Jakub Kiwior ma nowy klub! Wydano oświadczenie

Od kilku tygodni spekulowało się o transferze Jakuba Kiwiora do mocniejszego klubu. 22-latek zrobił bardzo dobre wrażenie podczas mundialu w Katarze, gdzie był podstawowym defensorem reprezentacji Polski. Tym samym zwrócił na siebie uwagę najmocniejszych klubów w Europie. Jakiś czas temu mówiło się, że Polak może trafić do Borussii Dortmund lub Leicester City, jednak ostatecznie nie doszedł do porozumienia z żadnym ze wspomnianych klubów. Wiadomo już, że zasili szeregi bardzo potężnego zespołu.

Oficjalnie: Jakub Kiwior zawodnikiem Arsenalu

Jakub Kiwior został ogłoszony nowym zawodnikiem Arsenalu. Tym samym potwierdziły się doniesienia, o których mówiono od dłuższego czasu. Szczegóły kontraktu jeszcze nie są znane, jednak jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” informował, że reprezentant Polski ma podpisać umowę z Kanonierami na 5,5 roku, a sam klub ma zapłacić Spezii Calcio 30 milionów euro za transfer środkowego obrońcy.

Z kim rywalizować będzie Jakub Kiwior w walce o pierwszy skład w Arsenalu?

Dotychczas w składzie kanonierów znajdowało się trzech środkowych obrońców, którzy walczyli o grę w wyjściowej jedenastce. Mowa o Williamie Salibie, Gabrielu oraz Robie Holdingu. W ostatnich spotkaniach najczęściej można było spotkać duet stworzony z dwóch pierwszych wymienionych defensorów, co nie oznacza, że nie jest on możliwy do zamiany.

Jakub Kiwior największe szanse ma w rywalizacji z Brazylijczykiem Gabrielem, który zdaniem ekspertów jest najmniej pewnym punktem defensywy Kanionierów. Przypomnijmy, że ekipa Mikela Artety przeżywa wspaniałe chwile i prowadzi w tabeli Premier League o pięć punktów nad drugim Manchesterem City.

