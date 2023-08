Sebastian Kowalczyk bohaterem dużego transferu. Polak obrał ciekawy kierunek

Sebastian Kowalczyk to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci Pogoni Szczecin ostatnich lat. Filigranowy pomocnik, z imponującą dynamiką, wielokrotnie zachwycał na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Teraz piłkarz będzie chciał cieszy swoją grą w Major League Soccer. Polak został bowiem zawodnikiem Houston Dynamo, obierając ciekawy kierunek dalszego piłkarskiego rozwoju.

Sebastian Kowalczyk wyjeżdża z Polski do USA

Były już zawodnik Portowców zadebiutował w krajowej elicie w 2017 roku. W czasie swoich występów dla Pogoni był m.in. kapitanem drużyny, co pokazuje, jak ważną był postacią dla szczecińskiego klubu. Teraz nadszedł jednak czas zrobić kolejny krok.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wypuszczać w świat takich ambasadorów Pogoni jak Sebastian. Zawodników, którzy są lojalni wobec macierzystego klubu, którzy go naprawdę kochają. "Kowal" mógłby w czerwcu od nas odejść za darmo, ale wcześniej przedłużył swój kontrakt z Pogonią, tylko po to, aby ta mogła zyskać na jego transferze finansowo. To w dzisiejszym świecie postawa rzadko spotykana, wymagająca ogromnego szacunku – ocenił dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk.

Mierzący zaledwie 169 cm wzrostu zawodnik ma 24 lata. To idealny moment, żeby spróbować swoich sił poza polskimi granicami.

Jedenaście lat gry piłkarza dla Pogoni Szczecin

Kowalczyk rozegrał w barwach szczecińskiego klubu 169 oficjalnych spotkań PKO BP Ekstraklasy. Zdobył w nich 19 goli oraz tyle samo asyst. Na swoim koncie zapisał również 10 pojedynków w Fortuna Pucharze Polski oraz siedem meczów Ligi Konferencji.

Co ciekawe, Kowalczyk otrzymał powołanie do reprezentacji Polski za kadencji Paulo Sousy. Ostatecznie Portugalczyk w marcu 2021 roku nie dał szansy zawodnikowi do oficjalnego debiutu w seniorskim teamie Biało-Czerwonych.

