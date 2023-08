Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Jasne stanowisko reprezentanta Polski

W ostatnim czasie Juventus zmaga się z ogromnymi problemami. W minionym sezonie w związku z nieprawidłowościami finansowymi klub został ukarany odjęciem punktów, co sprawiło, że zamiast do Ligi Mistrzów awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Jednak z tego samego powodu klub został wykluczony z europejskich pucharów w kampanii 2023/24, mimo ówczesnej kwalifikacji. Starą Damę zastąpi ACF Fioretnina.

Wzrosło zainteresowanie Wojciechem Szczęsnym

W obliczu tych ostatnich problemów pojawiły się plotki, że z klubu może odejść Wojciech Szczęsny. Dziennik „La Repubblica” przekazał także, że przyszłość polskiego bramkarza śledzą przedstawiciele Bayernu Monachium. W związku z poważną kontuzją Manuela Neuera i sprzedażą Yanna Sommera do Interu Mediolan – zdaniem dziennikarzy – Bawarczycy mieli przygotować za niego ofertę.

Kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do czerwca 2025 roku, a ten jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy, co w obliczu problemów finansowych klubu może sprawić, że Stara Dama będzie chciała się pozbyć swojego golkipera. Ponadto w mediach pojawiły się spekulacje, że do Turynu może trafić Kamil Grabara, który ma za sobą świetny sezon w barwach FC Kopenhagi.

Transfer Wojciecha Szczęsnego. Piłkarz zabrał głos

Sam zainteresowany postanowił wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości w Juventusie. Wojciech Szczęsny wyznał na łamach „La Gazzetty dello Sport”, że nie interesuje się tymi plotkami.

„Każdego lata mówi się o moim transferze, ale zawsze kończy się tak samo. Tak długo, jak Juventus mnie chce, będę nosił tę koszulkę. A wiem, że mnie chce” – możemy przeczytać.

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku. 33-latek reprezentował wcześniej barwy takich klubów jak m.in. Arsenal czy AS Roma.

