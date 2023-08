Cezary Kulesza wyciągnął wnioski z ostatnich tygodni? „Nie ma na to miejsca”

Polski Związek Piłki Nożnej wciąż płaci za błędy popełnione w ostatnich tygodniach. Jeden ze sponsorów – firma Tarczyński poinformowała o nieprzedłużeniu umowy z kadrą po jej wygaśnięciu. W szczerym wywiadzie dla Interii prezes PZPN Cezary Kulesza stwierdził, że za nim trudny czas, ale nie uchyla się od odpowiedzialności.

Cezary Kulesza: Musimy zwracać uwagę na każdy, najdrobniejszy szczegół

Niespełna tydzień po rozmowie z Sebastianem Staszewskim z Interii dziennikarze serwisu sport.pl porozmawiali z Cezarym Kuleszą o tym, czego nauczyły go ostatnie tygodnie. Na to pytanie szef PZPN odpowiedział tym, że federacja musi zwracać uwagę na każdy, najdrobniejszy szczegół.

– Może akurat nie nazwę drobniejszą rzeczą tej sytuacji z Mirosławem Stasiakiem, ale ona też nas nauczyła, że musimy sprawdzać dokładnie różne kwestie, w tym uczestników wyjazdów na mecze kadry. To było trudne do wyłapania, a później spadło na moją głowę, bo stoję na czele PZPN – dodał.

Cezary Kulesza wyciągnął wnioski? Zapowiedział zmiany

Szef polskiego związku podkreślił raz jeszcze, że nie ma usprawiedliwienia na to, co się wydarzyło, ale zapowiedział także daleko idące zmiany. – Dlatego wprowadzamy nowe, dużo ostrzejsze metody weryfikacji, aby do takiej sytuacji już więcej nie doszło. Komunikacja też nas zawiodła. A skoro wiemy, że pojawił się z nią problem, to musimy sobie z nim poradzić – wyznał.

Dopytywany, jak PZPN chce to zrobić wyznał, że związek ma już opracowany cały system, ale na razie nie chce tego ujawniać. – Najpierw muszę porozmawiać z zainteresowanymi osobami, a następnie przedstawimy nasze decyzje – stwierdził i dodał że szykują się zmiany na stanowiskach.

– Nie będę nikogo zwalniał ani zatrudniał przez media. Ewentualne zmiany personalne czy też strukturalne będą ogłoszone wtedy, gdy będzie to możliwe – powiedział.

Prezes PZPN: Dla skazanych nie ma miejsca w piłce

Na koniec Cezary Kulesza zgodził się z dziennikarzem i zapewnił, że sprawa korupcji jest poważna i dla skazanych nie ma miejsca w piłce. – Po tej sytuacji zamierzamy wdrożyć procedury weryfikacji nie tylko przy lotach kadry – zakończył.

