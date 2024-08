Wojciech Szczęsny mocno o rozstaniu. „Nie jest to mądra decyzja Juventusu”

Wokół bramkarza reprezentacji Polski narasta coraz więcej spekulacji, co do nowego miejsca, w którym będzie występował. Wojciech Szczęsny to bez wątpienia jeden z najlepszych w swoim fachu w Europie. Po zmianie trenera w Juventusie zabrakło jednak dla Polaka miejsca, więc ostatecznie skończyło się na rozwiązaniu kontraktu.

Wojciech Szczęsny o zaskakującym rozstaniu z Juventusem

Sytuacja była o tyle dziwna, że polski bramkarz był jedną z gwiazd nie tylko klubu z Turynu, ale też całej Serie A. Na Półwyspie Apenińskim Szczęsny wyrobił sobie sporą markę, zaczynając od gry dla AS Roma (2015-17), a następnie Juventusu (2017-24).

Jak na ostateczne rozstanie zareagował sam zainteresowany?

– Nie mam żalu, ale uważam, że nie jest to mądra decyzja Juventusu. Z punktu widzenia sportowego uważam, że się ona nie obroni, ale mam nadzieję, że jestem w błędzie. […] Gdybym nie podpisał, to trafiłbym do klubu kokosa. Wiedziałem, że nawet nie byłbym na ławce. Po prostu straciłbym rok na siedzenie na trybunach i zarabianie pieniędzy – przyznał w rozmowie dla Eleven Sports były już bramkarz Juventusu.

Trzeba przyznać, Polak zareagował w swoim stylu, z lekkim przymrużeniem oka. Ale nie jest wykluczone, że Juventus faktycznie będzie żałował decyzji, która została podjęta. Trener Thiago Motta lekką ręką pozbył się jednak kilku piłkarzy, wśród których był również polski bramkarz. Na tej liście znajduje się zresztą również napastnik Arkadiusz Milik.

Robert Lewandowski zyska nowego kolegę w Barcelonie?

Gdzie przeniesie się Szczęsny? W ostatnich dniach pojawiają się kolejne rozwiązania, najczęściej sugerujące kierunek hiszpański. Polak miał otrzymać ciekawą ofertę z Villarreal.

Istnieją również spekulacje dotyczące FC Barcelony. Duma Katalonii ma w swoich szeregach Roberta Lewandowskiego, który zapewne widziałby swojego kolegę z reprezentacji Polski również w klubowej szatni. Wydaje się jednak, że Barca – o ile nie rozstanie się ze swoją „jedynką”, czyli Marc-Andre ter Stegenem, to trudno przewidywać, żeby postawiła na Szczęsnego.

