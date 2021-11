NA ŻYWO: Polacy grają z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. Kluczowy mecz Biało-Czerwonych

Mecz Polski z Andorą teoretycznie wygląda na łatwy, ale nie należy go przez to lekceważyć. Stawka tego starcia jest duża – jeśli Biało-Czerwoni wygrają, prawdopodobnie zapewnią sobie awans do baraży w eliminacjach mistrzostw świata.

12 listopada reprezentacja Polski zmierzy się z Andorą w ramach przedostatniej kolejki kwalifikacji do katarskiego mundialu. Podopieczni Paulo Sousy muszą zwyciężyć, aby już po tym meczu zagwarantować sobie udział w barażach. Choć do tego potrzebny będzie jeszcze odpowiedni wynik starcia pomiędzy Albanią i Anglią. Zapraszamy na relację na żywo z meczów Polaków z Andorą. 20:20 Polacy wyszli już na przedmeczową rozgrzewkę.



twitter.com 20:15 Witamy w relacji na żywo z meczu Andora – Polska. Spotkanie rozpocznie się już za 30 minut! Eliminacje MŚ 2022. Zapowiedź meczu Andora – Polska Trudno wyobrazić sobie, aby to spotkanie zakończyło się rezultatem innym niż zwycięstwo podopiecznych Paulo Sousy. Drużyna, która dziś stawi czoła naszym kadrowiczom, jest jedną z najsłabszych w Europie oraz na całym świecie, dlatego nie może dziwić fakt, że wszyscy eksperci jednogłośnie mówią o nadchodzącym zwycięstwie Polaków. Gdyby tak się stało, a jednocześnie Albania przegrałaby z Anglią, nasz udział w barażach o udział w mistrzostwach świata byłby już pewny. Jest jednak pewna rzecz, która przed tym starciem martwi zarówno kibiców, jak i członków naszego sztabu szkoleniowego. Chodzi o to, że Andorczycy zazwyczaj grają bardzo agresywnie, czasem wręcz na pograniczu żółtej i czerwonej kartki. W takiej sytuacji powstały obawy o to, aby żadnej z naszych kluczowych graczy nie doznał groźnej kontuzji, która wykluczyłaby go z gry na dłuższy okres. Łatwo sobie jednak wyobrazić taki scenariusz, w którym zwłaszcza ktoś z polskiej ofensywy doznaje urazu po jednym z ostrzejszych wejść. Wyjściowa jedenastka Polaków na mecz z Andorą Znamy już wyjściowy skład Polaków na mecz z Andorą. Paulo Sousa zdecydował się posłać do boju następującą jedenastkę: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Rybus – Jóźwiak, Klich, Krychowiak, Zieliński, Frankowski – Milik, Lewandowski. Czytaj też:

