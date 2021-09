Siatkarski thriller w Krakowie. Polacy wygrywają z Serbią w pięciu setach!

Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 25:21 dla Biało-Czerwonych i nic nie wskazywało na to, że w następnych setach będą problemy. One jednak nadeszły. Dwie następne partie padły łupem Serbów, którzy wybitnie zachowywali się w obronie. Po drodze była nerwowa sytuacja z podwójnym challangem, w którym po wideoweryfikacji wyniknęło, że Wilfredo Leon dotknął siatki butem. To był na tyle nieoczywisty przypadek, że Vital Heynen rozpoczął zażyłą dyskusję z sędziami. Poskutkowało to żółtą kartką dla szkoleniowca i wybiciem z rytmu siatkarzy.

Powrót do dobrej gry

W czwartym secie wynik uratowała zmiana Michała Kubiaka na Kamila Semeniuka. Trzy pierwsze akcje przeprowadzone przez rezerwowego siatkarza zakończyły się punktami, które popchnęły całą reprezentację do przodu. Zawodnik został na boisku już do końca tie-breaka, w którym też nie brakowało emocji. Polacy, mimo że prowadzili już 10:7 roztrwonili przewagę i znowu zrobiło się nerwowo. Rozpoczęła się nawet gra na przewagi i Serbowie byli bardzo blisko wyjścia na prowadzenie 15:14, ale świetnym blokiem popisał się Mateusz Bieniek, który zresztą chwilę później zadał ostateczny cios i zakończył tie-breaka 16:14, a cały mecz 3:2.

23:18 Dziękujemy, że byliście z nami! Już jutro kolejne spotkanie polskich siatkarzy. 14:16 Mateusz Bieniek kończy mecz!!! Wygrywamy 3:2!! 14:15 Fantastyczny blok Biało-Czerwonych. Mateusz Bieniek! 14:14 Serbowie wyrównują. Heynen wziął challange. Wideoweryfikacja nic nie dała. 13:14 Kamil Semeniuk kiwnął. Wspaniałe zagranie Polaka. 13:13 Świetny w końcówce Kovacević nie zawodzi. 12:13 Serbowie zagrywają w aut. 12:12 Kovacevic wyrównuje stan spotkania. 11:12 Wilfredo Leon serwuje po siatce w aut. 10:12 Błąd w zagrywce Serbów. 10 :11 Serbowie odrobili już większość strat. Błąd Polaków. 9:11 Kovacević świetnie zaatakował z takiej nieoczywistej piłki. 8:11 Wilfredo Leon na potrójnym bloku atakuje po skosie. 8:10 Mateusz Bieniek myli się w polu zagrywki. 7:10 Leon się nie myli. Pewny atak z lewej strony. 7:9 Dobra zagrywka Polaków, ale Ivoviciowi udało się zagrać po ciasnym skosie i zmniejszyć straty. 6:9 Świetna zagrywka Semeniuka. Kurek zaatakował z przechodzącej i mamy kolejny punkt. 6:8 Wilfredo Leon atakuje z drugiej linii. 6:7 Nieudana zagrywka Fabiana Drzyzgi. 5:7 Mateusz Bieniek kończy ze środka. 5:6 Rywale korzystają z kontry i odrabiają jeden punkt. 4:6 Atanasijević skuteczny na lewej stronie. 3:6 Semeniuk atakuje po bloku. 3:5 Lisinac wykończył trudną akcję z sytuacyjnej piłki. 2:5 Podrascanin psuje zagrywkę. 2:4 Serbowie atakują z szóstej strefy. 1:4 Wspaniała postawa Polaków w bloku!!! Trzy punkty przewagi. Serbowie biorą czas. 1:3 Punkt dla Polski. Przekroczona linia trzeciego metra Serbów przy ataku. Wspaniała gra w obronie Polaków. 1:2 Kuba Kochanowski blokuje Podrascanina na środku! 1:1 Odpowiadamy tym samym. 1:0 Serbowie zaczynają od zdobycia punktu. 20:25 Kochanowski kończy seta ze środka. Będziemy mieli tie-breaka! 20:24 Z zakończeniem seta musimy jeszcze poczekać. 19:24 Ponownie świetna zagrywka i równie wspaniały blok Biało-Czerwonych! 19:23 Dobry okres gry Biało-Czerwonych. Kurek kończy z prawej strony. 19:22 Kochanowski kończy atak na środku. 19:21 Błąd dotknięcia siatki Polaków. 18:21 Bieniek świetnie na zagrywce, dzięki czemu była możliwa świetna postawa potrójnego bloku i mamy już trzy punkty przewagi. 18:20 Wybitny blok Polaków. Mamy 2 punkty przewagi. 18:19 Mateusz Bieniek skutecznie atakuje środkiem. 18:18 Pomyłka Polaków na zagrywce. 17:18 Semeniuk ponownie atakuje skutecznie z prawego skrzydła. 17:17 Kaczmarek zagrywa w siatkę. 16:17 Znowu punktuje Semeniuk. 16:16 Kochanowski myli się w polu zagrywki. 15:16 Dobry atak Semeniuka. 15:15 Serbowie atakują po bloku. 14:15 Skuteczny blok Biało-Czerwonych! 14:14 Blok-aut po ataku Leona. 14:13 Atanasijević z trudnej piłki atakuje w boisko. 13:13 Kurek skutecznie z prawej strony zaatakował po skosie. 13:12 Wydawało się, że kolejna udana zagrywka z przechodzącą piłką da nam punkt, ale świetnie wyblokiem zagrali Serbowie. 12:12 As serwisowy Mateusza Bieńka! 12:11 Bezbłędna akcja Polaków zakończona dobrym atakiem. 12:10 Kurek atakuje w aut. 11:10 Serbowie świetnie zagrali w obronie i skutecznie zaatakowali. 10:10 Dobra zagrywka przeciwników Polski... 9:10 Serbowie kończą z lewego skrzydła. 8:10 Atanasijevic nieskutecznie zagrywa. 8:9 Błąd Damiana Wojtaszka przy wystawianiu piłki. 7:9 Lisinac zagrywa w aut. 7:8 Podrascanin blokuje atomowe uderzenie Kurka. 6:8 Kochanowski myli się na zagrywce. 5:8 Kurek kończy z prawego skrzydła. 5:7 Siatka zadrżała przy „kiwce” Kubiaka, ale ten twierdzi, że jej nie dotknął. Ostatecznie okazało się jednak, że kontakt był. 4:7 Duża pomyłka Leona na zagrywce. 3:7 Jeszcze jedna punktowa zagrywka! 3:6 As serwisowy Leona! 3:5 Ładnie kończy akcję Kochanowski. 3:4 Kurek serwuje w aut. 2:4 Serbowie atakują środkiem w aut, ale tym razem oni zażądali wideoweryfikacji. Nic im to nie dało. 2:3 Niesamowicie grają w obronie Serbowie, ale Polacy cierpliwie powtarzają ataki i mamy punkt. 2:2 Długa akcja. Leon zaatakował w aut, ale Polacy twierdzą, że po palcach Serbów. Challange okazał się nietrafiony. 1:2 Dobra zagrywka Mateusza Bieńka i mamy asa! 1:1 Mieliśmy problem ze skończeniem kolejnego ataku, ale ostatecznie się udało. 1:0 Serbowie zaczynają czwartego seta i zdobywają punkt w kontrze. Nieskuteczny atak Polaków. 25:20 Bartosz Kurek zaserwował w siatkę. Koniec trzeciej partii. Przegrywamy 1:2. 24:20 Pierwszy setball obroniony. 24:19 Kovacević pewnie atakuje przy bocznej linii. 23:19 Kochanowski obija blok Serbów. 23:18 Skutecznie atakuje Atanasijević. 22:18 Chaotyczna akcja, ale Bartosz Kurek dał radę skończyć. 22:17 Polacy dotykają siatki. Masa błędów. Wielka szkoda. po wspaniałym powrocie znowu ucieka nam set. 21:17 Punktowa zagrywka przeciwników. 20:17 Serbowie grają blokiem. Piłka wyszłaby w aut ale trafiła w Kubiaka. 19:17 Serbowie wykorzystują sytuacyjną piłkę z kontry... 18:17 Kovacević atakuje z szóstej strefy. 17:17 Mamy już remis!! Polacy bardzo dobrze w asekuracji. 17:16 Błąd na zagrywce Serbów. 17:15 Ivović atakuje po naszym bloku w aut. 16:15 Nowakowski świetnie atakuje ze środka w trzeci metr. 16:14 Leon zagrywa w aut. 15:14 Kubiak z drugiej linii pięknie kończy wystawkę Drzyzgi. 15:13 Teraz Kurek zagrywa w siatkę. 14:13 Kurek szczęśliwie zagrywa po siatce i piłka wpada w boisko! Już tylko jeden punkt przewagi Serbów, a przed chwilą jeszcze było sześć. 14:12 Blok Piotra Nowakowskiego! 14:11 Kurek atakuje po bloku i zdobywa punkt. 14:10 Blok-aut. Punkt dla Serbii. 13:10 Kontra Polaków. Trafia Leon. 13:9 Wilfredo Leon trafia na pełnym zasięgu. Challange dla Serbów, ale nietrafiony. 13:8 Atak z krótkiej Serbów. 12:8 Błąd w ataku Kovacevicia. 12:7 Michał Kubiak gra blok-aut. 12:6 Kubiak kiwał, ale w aut. Challange dla reprezentacji Polski nietrafiony. 11:6 As serwisowy Ivovicia. 10:6 Serbowie grają krótką w pierwsze tempo i zdobywają punkt. 9:6 Wreszcie rywale mylą się w polu zagrywki. 9:5 Kubiak nie trafia w boisko. Świetnie serwują Serbowie. 8:5 Bardzo długa akcja zakończona punktem dla Serbii. Przerwa dla Polski. 7:5 Kubiak zablokowany... 6:5 Podrascanin nie myli się ze środka. 5:5 Kurek kończy atak z prawej strony. 5:4 Serbowie skuteczni z kontry. 4:4 Blok-aut w wykonaniu Polaków. 3:4 Kovacević psuje zagrywkę. 3:3 Leon zablokowany w kontrataku. 2:3 Zła zagrywka Serbów. 2:2 Atak Ivovicia skuteczny. 1:2 Kolejny blok przy siatce w wykonaniu Polaków. 1:1 Zagraliśmy w obronie, ale przy kontrze Kurek spotkał się z blokiem przeciwnika. 0:1 Polacy zaczynają trzeciego seta od punktowego bloku. 25:23 Znowu mocna zagrywka Leona, ale tym razem Serbowie ją utrzymali. Koniec drugiej partii. 24:23 Atomowa zagrywka Leona, dzięki której Polacy mogli zdobyć punkt z kontry. 24:22 Przeciwnicy mylą się na zagrywce. 24:21 Serbowie kończą z kontry... 23:21 Punkt ostatecznie przyznany dla Serbii. 23:21 Trwa zamieszanie, ponieważ Heynen nakazuje pani sędzi zarządzić kontrchallange. Nie wiadomo tylko, co miałoby być sprawdzane. 23:21 Kurek szczęśliwie zagrywa po siatce, Serbowie atakują w aut, ale sugerują, że któryś z Polaków dotknął siatki. Przeciwnicy Biało-Czerwonych znowu mieli rację... Leon dotknął jej butem. 22:21 Czas dla reprezentacji Serbii. 22:21 Kurek pewnie kończy atak z prawej strony. 22:20 Kochanowski zagrywa w siatkę. 21:20 Ivović zagrywa po siatce w aut. 21:19 Kubiak zagrywa. Serbowie przyjmują i ze środka kończy Podrascanin. 20:19 Atanasijević nie trafia w boisko. Odrabiamy straty. 20:18 Kurek kończy na lewym skrzydle. 20:17 Drzyzga myli się z zagrywki. 19:17 Kurek zdobywa punkt po skosie. 19:16 Lisinac po przerwie trafia w Leona z zagrywki. 18:16 Długa akcja zakończona punktem dla Serbii... Czas dla Polski. 17:16 Leon myli się z drugiej linii. 16:16 Lisinac zagrywa w aut. Serbowie biorą challange, który okazuje się właściwy. 15:16 Punkt dla Serbii. Zdobył go Ivović. 14:16 Pojedynczy blok Fabiana Drzyzgi! 14:15 Piotr Nowakowski kończy atak ze środka. 14:14 Leon zagrywa w siatkę. 13:14 Leon kończy z lewego skrzydła. 13:13 Serbowie z problemami w przyjęciu, ale atak był dobry. 12:13 Sędzia przerywa akcję, ponieważ Serbowie dotknęli siatkę. 12:12 Atanasijevic przebija się przez polski blok. 11:12 Sędzia pokazuje punkt dla Serbów, Kurek mówi, że nie dotknął piłki. Biało-Czerwoni biorą challange i... decyzja zmieniona! 11:11 Ivović zdobywa punkt zagrywką. 10:11 Delikatnie niedokładny blok Polaków. 9:11 Serbowie zdobywają punkt obijając blok Leona. 8:11 Leon na podwójnym bloku w kontrze zdobywa punkt. Wspaniałe zachowanie Polaków w obronie. 8:10 Kochanowski atakuje z krótkiej i trafia w boisko. Cierpliwa akcja Polaków. 8:9 Dobry atak Kovacevicia. 7:9 Znowu gramy blokiem! 7:8 Nie skończył ataku Kochanowski, ale popracował w bloku. 7:7 Dwa razy nie mógł skończyć Kubiak, a później źle zagrał blokiem. 6:7 Serbowie wychodzą z trudnej sytuacji i zdobywają punkt. 5:7 Dobra zagrywka Bieńka, złe przyjęcie i atak Serbów. 5:6 Kubiak kiwa w blok i piłka opada w aut. 5:5 Bieniek kończy piłkę ze środka. 5:4 Serbowie przebijają się przez blok. 4:4 Potężna zagrywka Leona i mamy punkt. 4:3 Kolejny błąd w zagrywce przeciwników Biało-Czerwonych. 4:2 Leon wyblokowany. Udana kontra Serbów. 3:2 Kurek nie trafia w boisko z pola serwisowego. 2:2 Pomyłka Serbów w zagrywce. 2:1 Serbowie zdobywają punkt z kontry. 1:1 Kochanowski zagrywa w siatkę. 0:1 Serbowie zaczynają drugą partię. Wilfredo Leon kończy akcję z lewego skrzydła. 21:25 Serbowie mylą się w przyjęciu, a potem w ataku. Wygrywamy 1:0! 21:24 Polacy grają blokiem i wyprowadzają kontrę. Mamy szansę na punkt setowy. 21:23 Punkt dla Polski. Zagranie blok-antenka po „kiwce” Kubiaka. 21:22 Serbowie się mylą, ale biorą challange i... jednak było po bloku. 20:22 Kovacevic poszedł w ślady Wilfredo Leona. 20:21 Leon myli się na zagrywce. 19:21 Piotr Nowakowski w pierwsze tempo kończy środkiem. 19:20 Leon się myli na lewym skrzydle. 18:20 Kovacevic radzi sobie na potrójnym bloku Polaków. 17:20 Kurek dobrze atakuje po lekkim skosie, mimo piłki wystawionej za plecy. 17:19 Sędzia pokazuje, że Ivović trafił z drugiej linii w boisko i ma rację 16:19 Kubiak atakuje z drugiej linii 15:18 Atanasijević nie trafia w boisko. 15:17 Kolejna pomyłka przy zagrywce Serbów. 15:16 Ivović po dużym skosie kończy piłkę. 14:16 Lisinac myli się na zagrywce. 14:15 Serbowie grają blokiem. 13:15 Lisinac kończy ze środka. 12:15 Piłka na Kurka i teraz Polak już punktuje. 12:14 Kurek się myli na prawym skrzydle. 11:14 Serbowie w końcu przyjmują zagrywkę Leona. 10:14 Znowu punktowa zagrywka Wilfredo Leona! 10:13 Polacy grają z kontry. Mamy 13. punkt. 10:12 As Leona! Druga punktowa zagrywka Polaków w tym meczu. 10:11 Kubiak kończy z drugiej linii. 10:10 Zagrywa Kurek. Minimalnie się pomylił. 9:10 Polacy obijają blok przeciwnika. 9:9 Kolejna dobra zagrywka, ale Serbowie jakoś sobie poradzili. 8:9 As serwisowy Kochanowskiego! 8:8 Ivović serwuje w aut. Serbowie sprawdzają i... decyzja podtrzymana. Punkt dla Biało-Czerwonych. 8:7 Błąd Polaków w przyjęciu. Przeciwnicy wychodzą na prowadzenie. 7:7 Kubiak zagrywa, ale dobrze przyjmują Serbowie i pewnie kończą środkiem. 6:7 Atanasijević uderza w aut. 6:6 Serbowie dobrze grają przy swojej zagrywce. Mamy remis 5:6 Drzyzga zagrywa niecelnie. 4:6 Gramy w obronie dwukrotnie. Kubiak za drugim razem zdobył punkt. 4:5 Kochanowski kończy ze środka. 4:4 Mateusz Bieniek zagrywa i... kolejna pomyłka. 3:4 Kovacevic również się myli na zagrywce. 3:3 Leon zagrywa w siatkę. 2:3 Wspaniały blok Mateusza Bieńka 2:2 Serbowie serwują w aut. 2:1 Zagrywka Kurka dobrze przyjęta i idealnie wykończony atak. 1:1 Wilfredo Leon odpowiada. 1:0 Polacy zaczynają od zagrywki. Kovacevic atakuje z lewego skrzydła i sędzia pokazuje aut, ale challange przyznaje punkt Serbom. 20:30 Biało-Czerwoni zaczynają w składzie Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek i Kuba Kochanowski. Na pozycji libero będą grali Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek 20:24 Słuchamy hymnów obu drużyn! 20:15 Przypominamy wszystkich Biało-Czerwonych, którzy są w drużynie Vitala Heynena na mistrzostwach Europy:

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero) 20:09 Witamy w relacji na żywo z meczu Serbia – Polska. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

