Krótka przygoda z bezrobociem. Były trener polskich siatkarek ma nową pracę

Jacek Nawrocki był trenerem damskiej reprezentacji Polski przez sześć lat. W trakcie swojej pracy zdobył z Polkami czwarte miejsce na mistrzostwach Europy w 2019 roku i srebrny medal igrzysk europejskich w 2015. Przygodę z Biało-Czerwonymi zakończył nieudanymi mistrzostwami Europy, w których Polki odpadły już na etapie 1/4 finału. Na nową pracę nie czekał długo.

Kto zatrudnił Jacka Nawrockiego?

W czwartek 16 września broniący tytułu mistrza Polski Chemik Police poinformował, że ich nowym trenerem będzie Jacek Nawrocki. Były szkoleniowiec reprezentacji zastąpił na tym stanowisku Ferhata Akbasa. Plotki o tym ruchu krążyły w siatkarskim świecie już od dawna. Stał się on niemal pewny, kiedy Chemik poinformował w trakcie ME, że nowy szkoleniowiec klubu będzie ogłoszony po zakończeniu tego europejskiego wydarzenia.

– Zaczynam nowe wyzwanie. Wyzwaniem jest podjęcie pracy w mistrzu Polski, ale i zdobycie kredytu zaufania kibiców, którzy nie są do mnie przekonani – powiedział w rozmowie z klubem Nawrocki. – Skupiam się na tym, co mamy do zrobienia, co jest przed nami. Ostatnie tygodnie były trudne. W końcu jestem na miejscu i chcę skupić się na czymś, czego ostatnimi laty mi brakowało, czyli codziennej, klubowej pracy – dodał szkoleniowiec.

