Żona Fabiana Drzyzgi nie kryje oburzenia. „Jesteśmy ludźmi, nie małpami w zoo”

Monika Drzyzga zamieściła na Instagramie serię filmików, w których skrytykowała zachowanie internautów. Żona polskiego rozgrywającego przyznała, że padła ofiarą hejtu i usłyszała wiele niepochlebnych komentarzy na temat swojego wyglądu. – Teraz mogę wyglądać tak, zaraz pójdę się pomalować i będę wyglądała inaczej, za miesiąc mogę wyglądać inaczej, codziennie mogę wyglądać inaczej. Ale ja tym krzywdy nikomu nie robię, a wy jesteście zgnici – stwierdziła na jednym z nagrań, na którym pokazała się bez makijażu.

Siatkówka. Ostre słowa żony Fabiana Drzyzgi

Żona Fabiana Drzyzgi dodała, że nie rozumie, dlaczego kobiety coraz częściej ocenia się jedynie przez pryzmat wyglądu zewnętrznego a media oraz internauci chcą wiedzieć wszystko o życiu prywatnym polskich sportowców.

– Chcecie znać prawdę o żonach siatkarzy? My też jesteśmy ludźmi, nie małpami w zoo do oceniania. Dlaczego, k***a, nie oceniacie żon lekarzy? To my jesteśmy zawsze te głupie, lecące na hajs. Nie oceniam z marszu nawet, jak mi się kogoś zachowanie nie podoba, bo nie wiem, co ta osoba w danej chwili przeżywa – zaznaczyła.

Monika Drzyzga o kompleksach i braku akceptacji

Żona siatkarza wyznała, że obawia się pokazywać publicznie bez makijażu. – Od dzieciaka spotykałam się z jakimiś głupimi komentarzami, z oceną, zawsze wyglądałam inaczej. Zawsze miałam bardzo niską samoocenę. Tyle, ile łez wylałam o to, że nie akceptowałam siebie, to jak wyglądam, to tylko ja wiem. Do tej pory walczę z akceptacją siebie. Zrobili mi to ludzie, którzy wyrażali swoje poglądy, bo przecież jest wolność słowa – opowiadała.

„Zawsze gdzieś ta ocena nade mną jest. A potem poznałam siatkarza. To znaczy, wzięłam sobie siatkarza, więc to już w ogóle jest prawo do oceniania i do wszystkiego. Mówi się, że Instagram przekłamuje rzeczywistość, filtry, moda na brzydotę, moda na ładnotę. A ja mówię: kobiety, mówmy swoim dzieciom, że są piękne, mądre, fantastyczne, bez względu na to, jak wyglądają” – zaapelowała Monika Drzyzga.

