Kim jest nowy prezes PZPS? Przedstawiamy sylwetkę Sebastiana Świderskiego

Po tym, jak wszyscy pozostali kandydaci, w tym europoseł Ryszard Czarnecki i obecny prezes Jacek Kasprzyk wycofali się z wyścigu o stanowisko nowego szefa PZPS, w grze pozostał tylko Sebastian Świderski. 27 września decyzją 88 z 90 delegatów został on nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Pracami związku pokieruje co najmniej do 2025 roku.

twitter

Sebastian Świderski - kim jest?

Sebastian Świderski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. W reprezentacji Polski zadebiutował w 1996 roku za kadencji Huberta Wagnera.Na swoim koncie ma m.in. srebrny medal mistrzostw Świata z 2006 roku. Dwukrotnie reprezentował Biało-Czerwonych na igrzyskach olimpijskich - w 2004 i 2008 roku. Z drużyną juniorów dwukrotnie zdobywał złote medale: na mistrzostwach Europy w 1996 roku oraz mistrzostwach świata w 1997 roku. Łącznie w biało-czerwonych barwach wystąpił w 322 meczach.

Sebastian Świderski - sylwetka

Urodzony w 1977 roku w Skwierzynie w województwie lubuskim zawodnik swoje pierwsze kroki na boisku stawiał w gorzowskim Zniczu - stawiał swoje pierwsze kroki na boisku.

Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał ze Stilonem Gorzów Wielkopolski - w barwach tego klubu grał w latach 1995-2000. Dla siatkarzy był to udany czas - oprócz sukcesów z reprezentacją juniorów z drużyną zdobył Puchar Polski (w 1997 roku) oraz tytuł wicemistrza kraju (w roku 2000).

Od 2000 roku był związany z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle. Siatkarze trzy razy sięgnęli po tytuł mistrza Polski, ekipa triumfowała także w Pucharze Polski w latach 2001 i 2002. W 2005 roku Sebastian Świderski rozpoczął przygodę z włoską Serie A1. Przyjmujący grał m.in. dla Perugii Volley. Podpisał także kontrakt z Lube Banca Macerata, z którą dwukrotnie zdobywał Puchar Włoch oraz Superpuchar Włoch. Karierę zakończył w 2012 roku - ostatnie lata grał w ekipie z Kędzierzyna-Koźla.

Sebastian Świderski - inne informacje

Po zakończeniu sportowej kariery Sebastian Świderski próbował swoich sił jako trener. Rozpoczął współpracę z Fartem Kielce, po czym wrócił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W latach 2013-2015 pełnił funkcję pierwszego szkoleniowca drużyny. 13 października 2015 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu ZAKSY.

Czytaj też:

Były reprezentant komentuje decyzję Czarneckiego. „Nie dajmy się zwieść pięknym słówkom”