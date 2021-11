Polski siatkarz wskazał, z którym trenerem chciałby pracować w kadrze. „Niesamowity psycholog”

Choć już kilka tygodni temu PZPS ogłosił rekrutację na stanowisko selekcjonera polskiej reprezentacji, konkurs nadal nie został rozstrzygnięty. Co do tego, kogo powinien zatrudnić Sebastian Świderski nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, nie ma wątpliwości Łukasz Kaczmarek.

Reprezentacja Polski. Łukasz Kaczmarek o Nikoli Grbiciu

Atakujący opowiedział o (nie tylko) swoich preferencjach w tym względzie na łamach „Przeglądu Sportowego”. Mimo że kandydatów jest wielu, on bez ogródek wskazał konkretnego szkoleniowca.

– Ja i chłopaki z Kędzierzyna-Koźla chcielibyśmy ponownie współpracować z Nikolą Grbiciem. I to bez względu na to, w jakich okolicznościach nasze drogi się rozeszły. Serb to niesamowity szkoleniowiec i psycholog. Osiągnęliśmy z nim wielkie sukcesy, mimo że nasza drużyna nie była złożona z samych gwiazd. Z tym trenerem wiążą się same pozytywne wspomnienia, świetnie nam się z nim pracowało. A patrząc na to, jaki nasza reprezentacja ma potencjał i ilu znakomitych zawodników pozostaje do dyspozycji, Serb wyciągnąłby z niej wszystko, co najlepsze – stwierdził Kaczmarek.

Według atakującego Grbić ma wiele zalet, które mocno pomogłyby Polakom. – Ma ogromne doświadczenie nie tylko jako trener, ale także zawodnik. To człowiek, który przez wiele lat grał na najwyższym światowym poziomie i to na jednej z najważniejszych pozycji. Był rozgrywającym, czyli mózgiem drużyny, przez co emanuje doświadczeniem i bije od niego niesamowita pewność siebie, którą zaszczepił nam w ZAKS-ie. Zna polską ligę. Decyzja jednak nie należy do nas, a do prezesa Świderskiego – wyznał.

Trudny wybór dla serbskiego trenera

Nie jest żadnym sekretem to, że najważniejszy siatkarski działacz również chciałby zatrudnić Grbicia w polskiej reprezentacji. Problem w tym, że Serb nie wysłał jeszcze zgłoszenia. Nie wiadomo również, czy w ogóle to zrobi, ponieważ musiałby opuścić swój klub, czyli Perugię. Na łączenie obowiązków trenerskim we włoskim zespole o raz w reprezentacji Polski nie zgadzają się natomiast przełożeniu Grbicia z Perugii.

Czytaj też:

Sensacyjny faworyt w walce o stanowisko trenera Cracovii. Kto zastąpi Probierza?