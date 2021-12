Prawie dwa lata bez porażki i... koniec. Zespół Joanny Wołosz zatrzymany

Poprzedni rekord meczów siatkarskich kobiet wygranych z rzędu należał do Vakifbanku Stambuł i wynosił 73 mecze. Drużyna Imoco Volley z Joanną Wołosz w składzie zdołała pobić ten wyczyn aż o trzy wygrane. Koniec szlifowania rekordu nadszedł dość niespodziewanie.

Serie A. Niesamowita passa Doc Imoco Volley Conegliano przerwana

Ostatni raz Imoco Volley przegrało w oficjalnych rozgrywkach z Bartoccini Fortinfissi Perugia 12 grudnia 2019 roku. Po 76 wygranych meczach kolejnym pogromcą zwyciężczyń ubiegłorocznej Ligi Mistrzyń okazał się zespół I Bisonte Firenze. Piąta obecnie drużyna w tabeli przyjechała do Conegliano i w emocjonujących okolicznościach wygrała spotkania w tie-breaku. Pierwszy set padł łupem Bistone (25:22), dwa następne należały do drużyny Joanny Wołosz (30:28, 25:16), ale później głos mieli goście. Czwarty set wygrany na przewagi (27:25) doprowadził do tie-breaka, w którym zakończyła się imponująca passa 717 dni bez porażki.

Imoco Volley ma nadal sporą przewagę nad drugą Novarą (sześć punktów). „To, czego dokonaliśmy jest niesamowite, a to, czego jeszcze dokonamy, będzie legendarne” – napisano na oficjalnym profilu klubu na Facebooku. Drużyna Joanny Wołosz jest również grupowym przeciwnikiem polskiego Chemika Police w Lidze Mistrzyń. Obie drużyny spotkają się ze sobą 23 grudnia w Szczecinie.

facebookCzytaj też:

Temat odejścia Lewandowskiego z Bayernu powraca. Doczekamy się Polaka w Realu?