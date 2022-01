Dziennikarz podał nazwisko nowego trenera polskich siatkarek. To spore zaskoczenie

Polski Związek Piłki Siatkowej w środę 12 stycznia ma podać do publicznej wiadomości nazwiska nowych trenerów siatkarskich reprezentacji Polski. Spekulacje na temat następców Jacka Nawrockiego i Vitala Heynena trwają już kilka miesięcy, w ciągu których w mediach przewinęło się kilkanaście nazwisk potencjalnych kandydatów.

Wiele wskazuje na to, że kadrę panów obejmie Nikola Grbić, o czym 6 stycznia poinformował Gian Luca Pasini z „La Gazetta Dello Sport”. Włoski dziennikarz przekazał, że kontrakt selekcjonera będzie obowiązywał do najbliższych letnich igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu.

Murowany faworyt na trenera siatkarek

W przypadku kadry kobiet spekulowano, że drużynę obejmie Daniele Santarelli. Co ciekawe, to właśnie dziennik „La Gazetta Dello Sport” podawał, że trener Imoco Volley Conegliano jest głównym pretendentem do zastąpienia Nawrockiego. Na jego korzyść przemawia nie tylko triumf w Lidze Mistrzów odniesiony z prowadzonym przez siebie klubem, ale również praca z Joanną Wołosz, która kilka miesięcy temu zrezygnowała z gry dla kadry. Santarelli po objęciu Biało-Czerwonych miał przekonać utytułowaną siatkarkę, by ta powróciła do reprezentacji.

O tym, że Santarelli byłby najlepszym wyborem, mówiła jeszcze w grudniu Małgorzata Glinka. – To młody trener, który już wiele osiągnął, a jeszcze wiele może zdobyć. Ma charyzmę, szacunek do dziewczyn – oceniła była siatkarka w rozmowie z „Faktem”.

Jednak nie Santarelli?

Według Marcina Lepy z Polsatu Sport to nie Santarelli obejmie kadrę siatkarek. Nowym selekcjonerem ma zostać Stefano Lavarini. – To jest trener o znaczeni ciekawszym rysie niż Santarelli. Lavarini ma zarówno przygodę klubową jak i reprezentacyjną. Zajmował się drużyną do lat 19 oraz kadetkami. W związku z tym ma doświadczenie z pracą u podstaw z młodymi dziewczynami – przekazał w programie „Prawda Siatki”.

Przypomnijmy, oprócz wspomnianych szkoleniowców, o posadę trenera kobiecej reprezentacji ubiegali się jeszcze Alessandro Chiappini i Stephane Antiga.

