Kto obejmie reprezentacje polskich siatkarzy i siatkarek? Włoski dziennik podał nazwiska

Kandydaci na trenerów siatkarskich reprezentacji Polski swoje zgłoszenia mogli wysyłać do 20 listopada. Po tym terminie zespoły oddelegowane przez PZPS zaczęły rozpatrywać nadesłane aplikacje. Sześć CV przyszło od szkoleniowców zainteresowanych współpracą z panami, a aż 24 od chcących poprowadzić Biało-Czerwone.

Kto poprowadzi siatkarki i siatkarzy? Dwóch faworytów

Na początku grudnia PZPS ogłosił, że wyłoniono po czterech kandydatów na trenera. W przypadku szkoleniowców biorących udział w konkursie na selekcjonera mężczyzn, nie podano ich nazwisk. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że faworytem jest Nikola Grbić, którego bardzo chciałby zatrudnić Sebastian Świderski. Te doniesienia potwierdza też „La Gazzetta dello Sport”.

Włoski dziennik skomentował także informacje o wyłonieniu czterech kandydatów na trenera kobiet. Przypomnijmy, PZPS do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikował Stephane'a Antigę, Alessandro Chiappiniego, Stefano Lavariniego i Daniele Santarelliego.

Zdaniem „LGdS” to ostatni z wymienionych zostanie nowym szkoleniowcem, a jednym z jego zadań będzie przekonanie Joanny Wołosz do powrotu do reprezentacji. Santarelli bardzo dobrze zna Polkę, ponieważ ta występuje w prowadzonym przez niego zespole Imoco Volley Conegliano. Rozgrywająca z gry w kadrze narodowej zrezygnowała w czerwcu i nie pojechała z koleżankami na mistrzostwa Europy.

Przypomnijmy, już sport.tvp.pl podawał, że faworytami konkursu są właśnie Santarelli i Lavarini. – Te dwa nazwiska od początku „krążyły”. To trenerzy, którzy gwarantują coś nowego, świeżość, jakość – komentowała Aleksandra Jagieło, która jest przewodniczącą zespołu ds. rekomendacji trenerów kadry kobiet.

