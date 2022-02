Magdalenę Stysiak zapytano o to, czy zrezygnuje z gry dla reprezentacji. Ważne słowa polskiej siatkarki

Magdalena Stysiak na co dzień występuje w Vero Volley Monza, który pokonał w ostatnim ligowym spotkaniu Imoco Volley Conegliano. Polka została MVP spotkania, potwierdzając tym samym dobrą dyspozycję. Jak zaznaczyła w rozmowie opublikowanej na stronie PZPS, jej drużyna chce powalczyć o miejsce na podium włoskich rozgrywek. – Mamy młody zespół, ale naszym celem jest przynajmniej drugie lub trzecie miejsce – zadeklarowała.

Polka ostatnio grała jako przyjmująca, co nie jest jej nominalną pozycją. Inne zawodniczki doznały jednak kontuzji, przez co Stysiak musiała dostosować się do sytuacji. – Jestem po to, żeby pomagać w wygrywaniu na każdej pozycji, choć na środku nie lubię (śmiech). Wszystko zależy od głowy, nastawienia. Chyba poszło mi nieźle, bo wygraliśmy siedem z ośmiu spotkań ze mną jako przyjmującą – zauważyła.

Stysiak o Lavarinim: To bardzo dobry trener

Siatkarkę zapytano także o to, co sądzi o wyborze Stefano Lavariniego na szkoleniowca reprezentacji Polski. – To bardzo dobry trener i jestem zadowolona z tego wyboru. Słyszałam, że jest stanowczy, ale można się także z nim pośmiać. Trzeba będzie dużo pracować, ale bez tego nie można wygrywać, bo konkurencja jest wielka, rywalki grają w najsilniejszych ligach – podkreśliła.

Stysiak odpowiedziała również na pytanie o to, czy zamierza zrezygnować z gry w kadrze lub zrobić sobie przerwę od występów w biało-czerwonych barwach. – Nigdy nie powiedziałam, że nie będę grać w reprezentacji. Wiadomo, że zdarzają się problemy zdrowotne, ale jeśli będę zdrowa, zawsze będę do dyspozycji – zadeklarowała.

Czytaj też:

Rozstrzygnęła się przyszłość Stephane’a Antigi. Gdzie będzie pracował w najbliższym czasie?