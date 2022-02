Media: Nadchodzi kolejny transfer w PlusLidze. Siatkarza polecił kolega z reprezentacji

Amerykański przyjmujący Joshua Tuaniga trafił do Ślepska Malow Suwałki z uczelni Long Beach State University. Zawodnik wyróżniał się umiejętnościami już na poziomie uniwersyteckim, co otworzyło mu drogę do europejskiej siatkówki. Zawodnik zdobył w swoim kraju nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Trenerów Siatkówki.

Do polskiej ligi Tuaniga wszedł bardzo pewnie i od razu zdobył zaufanie trenera i kibiców swojej drużyny. W sezonie 2020/21 Amerykanin rozwinął swoje umiejętności i na stałe zagościł w pierwszym składzie ekipy z Suwałk.

Media: Tuaniga lada chwila zmieni klub

Według informacji, jakie podaje Onet Sport, Joshua Tuaniga lada moment zmieni klub na AZS Olsztyn. Do transferu miał namawiać przyjmujący tej drużyny TJ Defalco, który jest obecnie trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem w PlusLidze. Sportowiec docenia siatkarskie umiejętności Tuanigi i co ważne – świetnie się z nim rozumie na parkiecie. Dlatego właśnie to on rozmawiał z olsztyńskim zarządem w sprawie ściągnięcia Tuanigi do Indykpolu AZS Olsztyn.

Indykpol AZS Olsztyn zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli Plus Ligi. Po 20 rozegranych spotkaniach olsztyńska drużyna traci do lidera ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 14 oczek. Warto jednak zaznaczyć, że zajmujący pierwsze miejsce klub ma trzy mecze do rozegrania więcej.

Czytaj też:

Spotkanie Polska – Rosja na neutralnym terenie? Boniek: Mecz jest najmniej ważny