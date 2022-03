Reprezentant Polski po wybuchu wojny na Ukrainie postanowił zmienić klub. Siatkarz w końcu dopiął swego

Po tym, jak Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na Ukrainę, w kraju naszych wschodnich sąsiadów zawieszono rozgrywki siatkarskie. Grający w zespole Epicentru-Podolany Horodok Artur Szalpuk stanął więc przed niełatwym wyborem dotyczącym jego sportowej przyszłości. Reprezentant Polski krótko po wybuchu wojny wrócił do ojczyzny i kwestią otwartą pozostawało, co będzie działo się z nim dalej.

Wojna na Ukrainie. Artur Szalpuk zmienił klub

Ostatecznie 27-latek dołączył do Projektu Warszawa, w którego barwach grał już przed dołączeniem do ukraińskiego zespołu. – Czuję się tutaj bardzo dobrze. Wielu chłopaków znam jeszcze z poprzedniego sezonu, więc szybko się zaaklimatyzowałem. Już długo razem trenujemy, więc cieszę się, że udało się to w końcu spiąć i podpisać papiery – zadeklarował przyjmujący w rozmowie z Polsat Sport.

Chociaż rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego, to Szalpuk dopiero 18 marca został zaprezentowany jako zawodnik Projektu Warszawa. Przez trzy tygodnie od wybuchu wojny do podpisania kontraktu załatwiano jednak niezbędne formalności związane z grą w PlusLidze.

To dość długo, ale nie można mieć pretensji do mojego byłego klubu, bo wiadomo, jaka tam jest sytuacja. To nie było dla nich najważniejsze, żeby pomóc mi tutaj wypełnić papiery, bo mają milion ważniejszych spraw na głowie – zaznaczył.

Szalpuk będzie grał w Projekcie do końca bieżącego sezonu na zasadach wypożyczenia. Reprezentant Polski może okazać się ważnym ogniwem zespołu, który w ostatnim czasie boryka się z niemałymi problemami. W ostatniej kolejce podopieczni Andrei Anastasiego przegrali 0:3 z GKS-em Katowice i zajmują obecnie dopiero siódme miejsce w ligowej tabeli.

