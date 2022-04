Zaskakujące słowa reprezentanta Polski. Siatkarz mówił o „psychicznym dołku”

Jastrzębski Węgiel w pierwszym półfinałowym meczu PlusLigi pewnie pokonał PGE Skrę Bełchatów w trzech setach, dzięki czemu do rewanżu przystąpił bez presji. Obrońcy tytułu mistrzowskiego również w drugim starciu nie pozwolili rywalom na ugranie choćby jednej partii i przypieczętowali awans do wielkiego finału. – Cieszę się, że wyszliśmy z psychicznego i fizycznego dołka – mówił po meczu Tomasz Fornal.

PlusLiga. Tomasz Fornal o kryzysie Jastrzębskiego Węgla

Reprezentant Polski cytowany przez siatka.org podkreślił, że jego drużyna kilka tygodni przechodziła duży kryzys spowodowany kontuzjami, chorobami i zmęczeniem. – Nie wyglądaliśmy za dobrze w półfinale Ligi Mistrzów z ZAKSĄ. W pierwszym meczu rywalizacji ćwierćfinałowej również nie prezentowaliśmy swojego poziomu. Cieszy to, że potrafiliśmy wrócić z bardzo trudnego okresu. To pokazuje, że nasza drużyna jest psychicznie bardzo mocna – zauważył.

Przyjmujący pokusił się także o zaskakujące stwierdzenie dotyczące spotkań finałowych. Jego zdaniem siatkarze Jastrzębskiego Węgla mimo ciężkiego sezonu nie będą odczuwali zmęczenia. – W takim momencie sezonu jak faza play-off, to mało kto będzie zmęczony. To są dodatkowe emocje, adrenalina. O zmęczeniu się zapomina w takich momentach – przekonywał.

Jastrzębski Węgiel w finale zmierzy się z Aluron CMC Wartą Zawiercie lub ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, które zmierzą się w trzecim, decydującym meczu. – Jeżeli będzie to ZAKSA, to mam nadzieję, że udowodnimy naszą wartość jako Jastrzębski Węgiel. Jeśli to zawiercianie się zakwalifikują do finału, to również zrobimy to samo. Czekamy na finalistę – zaznaczył Fornal.

