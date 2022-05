Znany siatkarz uderzył w Nikolę Grbicia. Trener reprezentacji Polski powinien zrobić to inaczej

Dawid Konarski postanowił publicznie skrytykować Nikolę Grbicia, za to jak się zachował wobec niego przy okazji rozsyłania powołań do reprezentacji Polski. Siatkarz ewidentnie czuje żal do nowego selekcjonera Biało-Czerwonych.

Wciąż nie milkną echa siatkarskich powołań do reprezentacji Polski, choć od ogłoszenia ich minęły około dwa tygodnie. Teraz w Nikolę Grbicia postanowił uderzyć jeden z siatkarzy, których Serb pominął w swoich planach. Nikola Grbić pominął Dawida Konarskiego w powołaniach do reprezentacji Polski Dawid Konarski, bo o nim mowa, nie znalazł się na szerokiej liście szczęśliwców wybranych przez nowego trenera Biało-Czerwonych. Taki sam los spotkał Fabiana Drzyzgę, Piotra Nowakowskiego czy też Damiana Wojtaszka. – Kiedy zobaczyłem listę atakujących i zerknąłem w swój PESEL, stwierdziłem, że skoro nie ma mnie na szerokiej liście w tym sezonie, to raczej w przyszłym nic by się nie zmieniło – stwierdził gracz Aluronu Warty CMC Zawiercie w rozmowie z portalem interia.pl. – Podjąłem taką decyzję, również z powodów zdrowotnych, rodzinnych. Trener nie widział mnie w szerokiej grupie 30 zawodników. To chyba jasny sygnał, że coś mu nie pasowało – dodał. Dawid Konarski wytknął błąd Nikoli Grbiciowi Konarski uważa jednak, że Grbić powinien jednak inaczej zachować się wobec niego w zaistniałej sytuacji. – Myślę, że jeśli nie telefon, to przydałby się jakiś SMS, że nie widzi mnie w reprezentacji. To oczywiście prawo selekcjonera: przychodzi nowy, chce mieć swoją grupę zawodników. Ale byłoby miło albo wypadałoby dać jakiś sygnał graczom, którzy spędzili w kadrze trochę więcej niż jeden sezon, że nie widzi się ich w drużynie – wyznał. Rzeczywiście Konarski jest bardzo doświadczonym siatkarzem jeśli chodzi o występy w biało-czerwonych barwach. Polskę reprezentował przez dziewięć lat od 2012 do 2021 roku. W tym czasie uzbierał aż 110 występów, a z kadrą sięgał po takie tytułu jak mistrzostwo świata w 2014 roku czy brąz Ligi Narodów pięć lat później. Czytaj też:

