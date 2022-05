Siatkarze wkrótce zaczną przygotowania do Ligi Narodów. Wiadomo, co z liderami kadry i Nikolą Grbiciem

Nikola Grbić podał już 25-osobową kadrę, która weźmie udział w zgrupowaniu przed Ligą Narodów. Jak podaje tvpsport.pl, siatkarze rozpoczną przygotowania 10 maja w Spale, gdzie pojawią się Kamil Szymura, Karol Urbanowicz, Mateusz Poręba, Jan Firlej, Łukasz Kozub, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lipiński, Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski, Karol Butryn i Maciej Muzaj.

Do Spały w późniejszym terminie dojadą siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębskiego Węgla i Skry Bełchatów, którzy wciąż rywalizują o medale PlusLigi. Do grona kadrowiczów po pewnym czasie dołączą też liderzy kadry, czyli Wilfredo Leon i Bartosz Kurek.

Liga Narodów. Nikola Grbić dojedzie później

Również Nikola Grbić nie pojawi się 10 maja w Spale. Serb jest bowiem trenerem Sir Safety Perugia, który rywalizuje o mistrzostwo Włoch. – Sztab początkowo będzie bez niego. W jego składzie na pierwsze zgrupowanie znaleźli się między innymi Paweł Rusek, Kamil Nalepka i fizjoterapeuta. Mamy nadzieję, że wszyscy o czasie będą w komplecie – wyjaśnił w rozmowie z tvpsport.pl rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Mariusz Szyszko.

Po zgrupowaniu w Spale siatkarze przeniosą się do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie będą trenować aż do wylotu do Kanady. Przypomnijmy, już 8 czerwca Biało-Czerwoni rozegrają w Ottawie mecz z Argentyną, a następnie zmierzą się jeszcze z Włochami, Bułgarią i Francją. Następnie podopiecznych Nikoli Grbicia czekają kolejne dwa turnieje, które zostaną rozegrane w Bułgarii i Polsce.

Liga Narodów. Terminarz meczów reprezentacji Polski

Turniej pierwszy – Ottawa (Kanada):

08.06.2022, Polska – Argentyna

– Argentyna 09.06.2022, Polska – Włochy

– Włochy 11.06.2022, Bułgaria – Polska

12.06.2022, Francja – Polska

Turniej drugi – Sofia (Bułgaria):

22.06.2022, Polska – Brazylia

– Brazylia 23.06.2022, Polska – Kanada

– Kanada 25.06.2022, Polska – Australia

– Australia 26.06.2022, USA – Polska

Turniej trzeci – Gdańsk (Polska)

05.07.2022, Iran – Polska

07.07.2022, Polska – Słowenia

– Słowenia 08.07.2022, Polska – Holandia

– Holandia 09.07.2022, Polska – Tunezja

Czytaj też:

Malwina Smarzek wyjawiła, czemu zabrakło jej w kadrze Polski na Ligę Narodów 2022. Siatkarka rozwiała wątpliwości