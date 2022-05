Wilfredo Leon dodał poruszający wpis. Siatkarz przyznał, że przeżywa trudny moment

Wilfredo Leon już trzy miesiące temu zaczął uskarżać się na ból kolana, a dokładnie ścięgna podkolanowego. – Stosowaliśmy doraźne środki. Dużo pracowałem z fizjoterapeutą, po każdym treningu okładałem kolano lodem, miałem terapię laserową, wizyty u osteopaty, trochę później zabiegi z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych – wyliczał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Reprezentacja Polski. Wilfredo Leon przejdzie zabieg

Kontuzja kolana sprawiła, że występ przyjmującego w zbliżających się meczach Ligi Narodów od pewnego czasu stał pod znakiem zapytania. Jak we wtorek 31 maja ujawnił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zawodnik będzie musiał przejść operację kolana. – Mam nadzieję, że zdąży na mistrzostwa świata. Wszystko jest uzależnione od wyniku operacji. Dopiero po niej będziemy coś wiedzieć – stwierdził Sebastian Świderski cytowany przez Interię.

Według Gino Sirciego, czyli prezesa klubu Sir Safety Perugi, Leon może przejść operację dopiero pod koniec czerwca. Pracodawca siatkarza stwierdził także, że Leon nie zagra na mistrzostwach świata.

Wilfredo Leon przerywa milczenie

Głos w sprawie postanowił zabrać także sam zainteresowany, który we wpisie na Instagramie potwierdził, że będzie musiał przejść operację. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zabieg odbędzie się już w następnym tygodniu. „Rehabilitacja potrwa od 1,5 do 3 miesięcy. Tym samym nie zagram w Lidze Narodów i istnieje duży znak zapytania, czy uda mi się wywalczyć miejsce w drużynie na mistrzostwa świata” – zaznaczył zawodnik.

Siatkarz występujący na co dzień w Perugii podkreślił, że przeżywa obecnie trudny moment, ponieważ „zawsze starał się zrobić wszystko, by uniknąć operacji” . „Wiem jednak, że powrót do treningów z reprezentacją byłby zbyt bolesny i zbyt ryzykowny dla mojej siatkarskiej kariery. Wierzę, że wrócę silniejszy i będę gotowy do walki o trofea w nadchodzących turniejach” – podsumował.

