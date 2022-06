Polska zmierzy się z Brazylią w drugim meczu Ligi Narodów 2022. O której mecz? Gdzie transmisja online i w TV?

Siatkarski sezon reprezentacyjny rozpędza się na dobre. Co prawda mężczyźni (w tym podopieczni Nikoli Grbicia) jeszcze czekają na rozpoczęcie rywalizacji w Lidze Narodów, ale zrobiły to już Polki. Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego w pierwszym turnieju występuje w Shreveport-Bossier City w Stanach Zjednoczonych.

Dobry początek reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2022

Biało-Czerwone mają już za sobą jedno spotkanie. Na inaugurację, w ramach pierwszej kolejki, pokonały drużynę z Kanady 3:1. Początkowo wydawało się, że nasze reprezentantki mogą mieć kłopoty podobnie jak we wcześniejszych potyczkach towarzyskich z Niemkami (obie przegrane), ale po słabym początku się otrząsnęły. Ostatecznie więc mecz skończył się korzystnym wynikiem dla Polek.

Starcie z ekipą z Brazylii to już jednak „inna para kaloszy”. Canarinhes są znacznie mocniejszym zespołem, o czym świadczy między innymi ich zwycięstwo nad Niemkami w identycznych proporcjach jak Polek z Kanadyjkami. Należy również pamiętać, że to właśnie najbliższe przeciwniczki podopiecznych trenera Lavariniego wygrały Ligę Narodów w poprzednim sezonie. Wtedy to Biało-Czerwone przegrały z oponentkami jednoznacznie, bo 0:3, choć wyniki poszczególnych setów (22:25, 20:25, 23:25) pokazywały, że nasze rodaczki potrafiły nawiązać z nimi równorzędną walkę.

Polska kontra Brazylia w Lidze Narodów 2022. O której mecz? Gdzie transmisja online i w TV?

Mecz reprezentacji Polski z Brazylią zaplanowano na 2 czerwca, na godzinę 21:00 czasu polskiego. Transmisja z tego spotkania odbędzie się na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie polsatboxgo.pl.

