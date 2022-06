Marcin Janusz jest pod wrażeniem Nikoli Grbicia. Zdradził, co daje mu ta współpraca

Reprezentacja Polski po tygodniu przerwy wznowiła zmagania w Lidze Narodów. Po pięciu rozegranych meczach nasz zespół zajmował czwarte miejsce. Drugi turniej ma miejsce w Sofii, gdzie pierwszym rywalem Biało-Czerwonych była Brazylia. Polacy zwyciężyli 3:1, będąc wyraźnie lepszą drużyną. W kolejnym spotkaniu ekipa Nikoli Grbicia mierzyła się z Kanadą, z którą w Lidze Narodów mogła poszczycić się fenomenalną statystyką 14 zwycięstw w 14 meczach.

Marcin Janusz o Nikoli Grbiciu. Zdradził o czym rozmawiali

W czwartek, 23 czerwca reprezentacja Polski była wyraźnym faworytem tego starcia. Na początku pierwszego seta Kanadyjczycy byli bardzo naładowani energią oraz zmotywowani. Prowadzili nawet 9:7, ale popełniali sporo błędów. Polacy szybko przejęli kontrolę nad tym spotkaniem i kontynuowali swoją dobrą grę do końca tej rywalizacji. Dzięki skutecznej grze naszych siatkarzy Nikola Grbić mógł przetestować różne warianty. Jednym z lepszych graczy na boisku był Marcin Janusz, który ponownie otrzymał szansę od serbskiego szkoleniowca.

– Trudno jest powiedzieć, co kryje się w głowie Nikoli Grbicia. Na pewno miesza składem i daje szansę każdemu, aby się pokazał i zagrał pod presją. Na ten moment wygląda to naprawdę dobrze i oby tak dalej – powiedział tuż po meczu w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport.

Rozgrywający naszej kadry został także zapytany o szczegóły rozmowy z trenerem reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Serb przed laty grał na tej samej pozycji, co Marcin Janusz. – Nikola był świetnym rozgrywającym i bardzo dużo rzeczy widzi, bez oglądania powtórek wideo. Zaraz po meczu miał do mnie kilka uwag, kilka wskazówek. Dla mnie jest to ogromny plus i chcę z tego korzystać. Kiedy mam obok siebie takiego świetnego byłego rozgrywającego, który może pomóc mi stać się lepszym zawodnikiem, to chcę to wykorzystać. Mam nadzieję, że wyciągnę odpowiednie wnioski z tych rad – powiedział.

