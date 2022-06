Rewolucja w PlusLidze. Wiadomo, gdzie zagra ukraiński klub

Sezon 2022/2023 w polskiej siatkówce będzie nowatorski pod kilkoma względami. PlusLiga zostanie poszerzona o dwa zespoły, a do rywalizacji ma włączyć się ukraiński Barkom-Każany Lwów. Pierwotnie mecze miały być rozgrywane w Ukrainie, ale rosyjska inwazja pokomplikowała sprawy, ponieważ wielu siatkarzy zgłaszało się na ochotników do wojska, gdzie nieśli pomoc uchodźcom, organizując transport osób uciekających z terenów objętych walkami.

Mimo trudnej sytuacji politycznej klub i tak dołączy do PlusLigi, co w rozmowie z „Wprost” potwierdził Kamil Składowski, dyrektor działu komunikacji PLS. – Formalne przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Klub przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz założył spółkę, tak by być gotowym na spełnienie wszystkich wymogów. Do 30 czerwca 2022 roku ogłosimy oficjalnie skład ligi na sezon 2022/2023 – wyjaśnił jakiś czas temu Składkowski.

Barkom-Każany Lwów zagra w Krakowie

Dziennikarze TVP Sport ustalili, że w tym tygodniu dopełnią się ostatnie formalności i lwowski klub ostatecznie zagra w siatkarskiej PlusLidze. Ostatecznie klub będzie rozgrywać swoje mecze w Krakowie, na hali lokalnego Hutnika. Co więcej, ciekawsze ligowe starcia mogą zostać przeniesione do Tauron Areny, która może pomieścić większą liczbę widzów.

Taka decyzja oznacza, że rewolucję w polskiej siatkówce. Po sezonie oprócz zespołu Barkom-Każany Lwów do PlusLigi awansował mistrz TAURON 1. Ligi - LUK Politechnika Lublin. W najwyższej klasie rozgrywkowej pozostała także Stal Nysa, która pokonała w barażach drugą drużynę drugiej ligi - MKS Będzin. Ostatecznie PlusLiga została poszerzona z 14 do 16 zespołów.

Czytaj też:

Ukraiński klub ma dołączyć do PlusLigi. Jako pierwszy zagraniczny zespół, ale być może nie ostatni