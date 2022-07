Nikola Grbić wytłumaczył swoje niecodzienne postępowanie. Wyjaśnił, do czego dąży

Reprezentacja Polski wciąż bierze udział w trwającej obecnie edycji Ligi Narodów. Aktualnie rozgrywki te są na etapie ostatniego, trzeciego mini turnieju, w którym nasi kadrowicze rywalizują w Gdańsku. W pierwszej potyczce nie zaprezentowali się jednak korzystnie, bo przegrali z Iranem 2:3. Choć w heroiczny sposób doprowadzili do tie-breaka, w nim polegli aż 7:15.

Liga Narodów 2022. Nikola Grbić o sytuacji Bartosza Bednorza

Po tym spotkaniu krótkiego wywiadu dla sport.tvp.pl udzielił Nikola Grbić, który w meczu z Iranem znów postanowił nieco eksperymentować. Dlatego do boju posłał między innymi Bartosza Bednorza. Doświadczony siatkarz zmagał się ostatnio z kontuzją i nadal odczuwa pewne problemy, ale Serb musiał sprawdzić jego przydatność dla drużyny.

– To pierwszy raz, gdy jest z nami. Miałem ostatni moment, by go wypróbować. W innym wypadku straciłby całą Ligę Narodów. Rzecz jasna na bieżąco monitorujemy to, co dzieje się z Bartkiem. Lekarze go badają. To jasne, że po tak wyczerpującym meczu nie zagra w kolejnym. Później zobaczymy – zdradził Grbić, ale nie powiedział, jak ocenia występ byłego zawodnika Zenita Kazań.

Nikola Grbić wytłumaczył, dlaczego tyle eksperymentuje

Oprócz tego Serb sprawdzał również kilka innych rozwiązań personalnych, między innymi wypróbował Tomasza Fornala na zagrywce. Jak do swoich eksperymentów odnosi się sam szkoleniowiec. – O to prosiłem moich siatkarzy już na początku naszej współpracy, by byli otwarcie na zaakceptowanie roli, w której będą musieli zrobić coś inaczej, niż przyzwyczaili się dotychczas w klubach – stwierdził trener Polaków. Według niego poszczególni zawodnicy muszą być gotowi na awaryjne sytuacje i potrafić szybko się do nich adaptować w razie potrzeby.

– Kiedy Iran zaczął grać świetnie, stanęliśmy jak wryci i byliśmy zaskoczeni, że Amin rewelacyjnie serwował – dodał. Grbić nie załamuje się jednak tą porażką, choć oczywiście nie jest z niej zadowolony. Przekonywał jednak, iż dzięki temu meczowi zyskał materiał, na podstawie którego może wyciągnąć wiele wniosków co do rzeczy, które Polacy muszą poprawić.

