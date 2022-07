Liga Narodów siatkarzy. Kiedy i o której godzinie grają Polacy? Terminarz turnieju

Polscy siatkarze fazę grupową Ligi Narodów zakończyli na drugim miejscu, z identycznym dorobkiem punktowym co Włosi. Biało-Czerwoni po drodze przegrali tylko z reprezentacją Italii oraz Iranem potwierdzając, że są jednymi z faworytów do triumfu w turnieju. Podopieczni Nikoli Grbicia szansę na potwierdzenie wysokiej dyspozycji otrzymają już w czwartek 21 lipca, kiedy to ponownie zmierzą się z Iranem.

Liga Narodów 2022. Polscy siatkarze faworytami

I chociaż aktualni mistrzowie świata przegrali pierwsze, rozgrywane w Gdańsku, spotkanie obu drużyn, to w walce o półfinał i tak będą faworytami. Tym bardziej że serbski szkoleniowiec prawdopodobnie desygnuje do gry najmocniejszy skład, a zawodnicy powinni być w wyższej dyspozycji niż podczas fazy grupowej, kiedy to skupiali się głównie na treningu siłowym.

O tym, że kadra przygotowuje się głównie pod kątem spotkań finałowych, mówił po porażce z Iranem rozgrywający reprezentacji, Jan Firlej. – Naszym celem jest bycie w dobrej dyspozycji na finałową fazę Ligi Narodów w Bolonii. Teraz „dokładamy” trochę mocniej na siłowni i w hali. Oczywiście to nie jest wymówka po przegranym meczu, ale zawsze to ma jakiś pośredni wpływ na dyspozycję – przekonywał w rozmowie z „Wprost”.

Liga Narodów siatkarzy. Terminarz

20 lipca (środa):

Stany Zjednoczone – Brazylia (godz. 18:00);

Włochy – Holandia (godz. 21:00).

21 lipca (czwartek)

Francja – Japonia (godz. 18:00);

Polska – Iran (godz. 21:00).

Półfinały Ligi Narodów zostaną rozegrane 23 lipca, kiedy to zwycięzcy meczu Polska – Iran zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi lub Brazylią. W drugim meczu o awans do finału powalczą Włosi lub Holendrzy z wygranym meczu Francja – Japonia. Finał turnieju oraz mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 24 lipca.

