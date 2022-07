Poznaliśmy najlepszych siatkarzy turnieju Ligi Narodów. Znalazło się miejsce dla Polaka

Kolejna edycja siatkarskiej Ligi Narodów dobiegła końca. Biało-Czerwoni bez najmniejszych problemów awansowali do finałowego turnieju, który rozgrywany był we Włoszech. W pierwszym meczu Polacy pokonali Iran 3:2, lecz w półfinale polegli z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zwyciężyli 3:0, a naszym siatkarzom pozostała tylko walka o brązowy medal.

Liga Narodów 2022. Polski siatkarz wyróżniony

W starciu o trzecie miejsce drużyna Nikoli Grbicia mierzyła się z gospodarzami, czyli Włochami. Podopieczni serbskiego szkoleniowca pokazali charakter i szybko wrócili na zwycięską ścieżkę. Biało-Czerwoni pokonali rywali 3:0 Choć sam wynik wskazuje na to, że mogło być to łatwe spotkanie, wcale tak nie było. Na szczęście to polscy zawodnicy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę zdobywając brązowy medal.

Po tym meczu rozegrano wielki finał Ligi Narodów, w którym tym razem siatkarze ze Stanów Zjednoczonych grali z Francuzami. Z całą pewnością emocji oraz determinacji w tym pojedynku nie brakowało. Starcie kapitalnie rozpoczęło się dla Trójkolorowych, którzy rozbili Amerykanów w pierwszym secie do 16. Po chwili zwyciężyli w drugiej partii i gdy wydawało się, że pewnie wygrają, gracze Johna Sperawa obudzili się, doprowadzając do wyrównania. W tie-breaku górą byli jednak reprezentanci Francji.

Po meczu finałowym ogłoszono najlepszą szóstkę turnieju. Wśród niej znalazło się miejsce dla jednego Polaka. Działacze postanowili wyróżnić Mateusza Bieńka. Polski środkowy został więc jednym z dwóch najlepszych siatkarzy na swojej pozycji w Lidze Narodów. Natomiast MVP został Earvin N'Gapeth. Francuza wybrano także najlepszym przyjmującym. Poza nim w gronie wyróżnionych zawodników znalazło się jeszcze trzech reprezentantów Trójkolorowych oraz dwóch Amerykanów.

Najlepsi siatkarze turnieju finałowego Ligi Narodów 2022

Najlepsi przyjmujący – Trevor Clevenot, Earvin N’Gapeth (Francja)

– Trevor Clevenot, Earvin N’Gapeth (Francja) Najlepsi środkowi – Mateusz Bieniek (Polska), David Smith (USA)

– Mateusz Bieniek (Polska), David Smith (USA) Najlepszy libero – Jenia Griebiennikow (Francja)

– Jenia Griebiennikow (Francja) Najlepszy rozgrywający – Micah Christenson (USA)

– Micah Christenson (USA) Najlepszy atakujący – Jean Patry (Francja)

– Jean Patry (Francja) MVP – Earvin N’Gapeth (Francja)

Czytaj też:

To dlatego Bartosz Kurek grał w innej koszulce w meczu Polska – Włochy. Tłumaczymy, o co chodziło