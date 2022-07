Kolejne wzmocnienie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To reprezentant swojego kraju

W poprzednim sezonie siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle grali jak z nut. Rewelacyjna, wręcz wymarzona forma przyczyniła się do ogromnego sukcesu, jakim jest zdobycie potrójnej korony. Kędzierzynianie zostali mistrzami Polski, a do tego triumfowali w krajowym Pucharze oraz Lidze Mistrzów.

Włodarze najlepszego zespołu w Europie wstrzymywali się z transferami. Informowali głównie o przedłużeniach umów czy też odejściach z drużyny. 19 lipca ogłosili, że ich nowym zawodnikiem zostanie Ukrainiec Dmytro Paszycki. Kilka dni później zakontraktowali Przemysława Stępnia, a teraz udało im się pozyskać kolejnego zagranicznego siatkarza, reprezentanta swojego kraju.

Nowy transfer ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To kolejny środkowy

Szeregi ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zasilił Holender Twan Wiltenburg. Środkowy poprzedni rok spędził we Włoszech, gdzie bronił barwy Top Volley Cisterna i w przeciwieństwie do dwóch poprzednich transferów, nie miał wcześniej okazji grać w polskiej PlusLidze. W rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że oferta od mistrzów Polski była dla niego miłym zaskoczeniem.

– To ten rodzaj ofert, nad którymi nie zastanawiasz się zbyt długo, kiedy chce cię taki klub jak ZAKSA, odpowiedź zawsze brzmi tak. To niezwykłe wyróżnienie być częścią takiej drużyny – powiedział, cytowany przez oficjalną stronę zespołu. Po chwili dodał. – Podczas turnieju finałowego Ligi Narodów miałem też okazję spotkać kilku kolegów z drużyny i zrobili na mnie dobre wrażenie. A już za kilka tygodni będę miał szansę przekonać się, jak to będzie naprawdę – stwierdził.

25-latek zadeklarował chęć walki o najwyższe cele, a do tego ma świadomość, że będzie mógł się wiele nauczyć, ponieważ wciąż jest młodym zawodnikiem. – Możliwość gry w takim klubie jest dla mnie ogromną motywacją, po raz drugi w swojej karierze będę miał szansę grać w Lidze Mistrzów, a szansa gry u boku i przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie jest dodatkowym atutem. Nie mogę się doczekać początku rozgrywek – powiedział.

Twan Wiltenburg dołączy do drużyny tuż po mistrzostwach świata, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w Polsce oraz na Słowenii. W przeszłości Holender grał nie tylko we Włoszech, ale także w swojej ojczyźnie, ale również w Belgii.

Czytaj też:

Prezes ZAKSY Kędzierzyn-Koźle o poszukiwaniach następcy Kamila Semeniuka: Takich zawodników nie ma wielu