Gwiazda wyrzucona ze swojej reprezentacji. Chodzi o negocjacje z Rosjanami

Lauri Kerminen to niekwestionowana gwiazda i absolutnie podstawowy zawodnik reprezentacji Finlandii. W 2019 roku został nawet siatkarzem roku w swoim kraju. 29-latek z całą pewnością jest również jednym z najlepszych libero na świecie. Suomi wydali jednak komunikat, w którym poinformowali, iż został on zawieszony w ramach członka drużyny narodowej. Tym samym nie weźmie udziału w zbliżających się kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Od 2015 roku Lauri Kerminen występuje w lidze rosyjskiej. Trafił wówczas do Kuzbassu Kemerowo, natomiast od dwóch lat jest graczem Dynama Moskwa, z którym zdobył m.in. dwa mistrzostwa kraju. Po napaści Rosji na Ukrainę spodziewano się, że Fin, podobnie, jak większość zagranicznych zawodników zdecyduje się opuścić to państwo. Jednakże media donoszą, że 29-latek nie wyklucza pozostania w klubie z Moskwy i rozpoczął już negocjacje w sprawie przedłużenia umowy, co zresztą sam potwierdził.

Fińska federacja nie miała więc zamiaru czekać na to, jak rozwinie się ta sytuacja i zdecydowała się podjąć środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia gracza w prawach reprezentanta. Jego miejsce na zgrupowaniu zajął Niklas Breilin.

„Lauri Kerminen obecnie nie uczestniczy w zgrupowaniu reprezentacji z powodu na decyzję zarządu zawiązku, ponieważ ogłosił, że negocjuje przedłużenie swojej kariery w Rosji i jego gra w tym kraju nie jest wykluczona” – czytamy w specjalnym komunikacie, wydanym przez Suomi.

Co ciekawe, Fin niedługo po tym, jak rosyjscy żołnierze rozpoczęli militarną inwazję na Ukrainie, zdecydował się wyjechać z Rosji. W maju zaś przekonywał, że chciał wówczas rozwiązać kontrakt z Dynamem Moskwa, ale klub zażądał od niego blisko miliona euro z tytułu rozwiązania umowy. Dlatego też zdecydował się zostać. – To żądanie było oczywiście dla mnie kompletnym szokiem. Ponieważ kwota była tak duża, musiałem zostać w Rosji ze względu na problemy finansowe, nawet jeśli chciałem wrócić do Finlandii – mówił, cytowany przez portal lapinkansa.fi.

